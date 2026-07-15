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सोना कल की तेजी के बाद आज हुआ सस्ता , जानिये 15 जुलाई को क्यों आई गिरावट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Gold Price Today: आज बुधवार 15 जुलाई को सोने के भाव में मामूली गिरावट रही
  • सोना सर्राफा बाजार में 64 रुपये सस्ता हुआ है
  • बुलियन मार्केट में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,41,640 रुपये पर कारोबार कर रहा है
सोना कल की तेजी के बाद आज हुआ सस्ता , जानिये 15 जुलाई को क्यों आई गिरावट

Gold Price Today: आज बुधवार 15 जुलाई को सोने के भाव में मामूली गिरावट रही। सोना सर्राफा बाजार में 64 रुपये सस्ता हुआ है। बुलियन मार्केट में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,41,640 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,29,748 रुपये पर है। अगर आप आज गोल्ड ज्वैलरी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आज का गोल्ड रेट जान लें।

दिल्ली में आज का सोने का रेट

देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,41,647 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,740 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। कल सोने का भाव 177 रुपये महंगा होकर 1,42,280 रुपये पर बंद हुआ।

बिहार में आज का गोल्ड रेट

बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,41,730 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा । यहां दाम 55 रुपये कम हुआ है। कल यहां दाम 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,29,830 रुपये रहा।

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यूपी में आज का गोल्ड रेट

यूपी के लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,42,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 67 रुपये कम हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,30,075 रुपये पर है।

सोने का भाव24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में)22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में)
दिल्ली1,41,6471,29,740
मुंबई1,41,8101,29,900
उत्तर प्रदेश1,42,7401,30,075
बिहार1,41,7301,29,830
मध्य प्रदेश1,41,6101,29,830
राजस्थान1,41,8201,29,930
पंजाब1,41,6401,29,740
हरियाणा1,41,6401,29,740

मुंबई में आज का गोल्ड रेट

मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 61 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,29,900 रुपये पर है।

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सोने की कीमतों में क्यों आई तेजी?

1. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई को लेकर बढ़ी चिंता रही। अमेरिका में उम्मीद से कम महंगाई के आंकड़े आने के बाद तेल लगातार तीसरे दिन महंगा हुआ, जिससे बाजार में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

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2. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज पर टोल लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया, लेकिन ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान बातचीत शुरू नहीं करता तो अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट और पुलों पर हमला किया जा सकता है। इससे ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ गई है।

3. अगर कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची रहती हैं तो महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रख सकता है। ऊंची ब्याज दरों के माहौल में सोना, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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