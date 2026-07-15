सोना कल की तेजी के बाद आज हुआ सस्ता , जानिये 15 जुलाई को क्यों आई गिरावट

Gold Price Today: आज बुधवार 15 जुलाई को सोने के भाव में मामूली गिरावट रही। सोना सर्राफा बाजार में 64 रुपये सस्ता हुआ है। बुलियन मार्केट में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,41,640 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,29,748 रुपये पर है। अगर आप आज गोल्ड ज्वैलरी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आज का गोल्ड रेट जान लें।

दिल्ली में आज का सोने का रेट देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,41,647 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,740 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। कल सोने का भाव 177 रुपये महंगा होकर 1,42,280 रुपये पर बंद हुआ।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,41,730 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा । यहां दाम 55 रुपये कम हुआ है। कल यहां दाम 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,29,830 रुपये रहा।

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी के लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,42,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 67 रुपये कम हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,30,075 रुपये पर है।

सोने का भाव 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में) 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में) दिल्ली 1,41,647 1,29,740 मुंबई 1,41,810 1,29,900 उत्तर प्रदेश 1,42,740 1,30,075 बिहार 1,41,730 1,29,830 मध्य प्रदेश 1,41,610 1,29,830 राजस्थान 1,41,820 1,29,930 पंजाब 1,41,640 1,29,740 हरियाणा 1,41,640 1,29,740

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 61 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,29,900 रुपये पर है।

सोने की कीमतों में क्यों आई तेजी? 1. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई को लेकर बढ़ी चिंता रही। अमेरिका में उम्मीद से कम महंगाई के आंकड़े आने के बाद तेल लगातार तीसरे दिन महंगा हुआ, जिससे बाजार में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

2. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज पर टोल लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया, लेकिन ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान बातचीत शुरू नहीं करता तो अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट और पुलों पर हमला किया जा सकता है। इससे ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ गई है।