सोने का भाव ₹1500 से अधिक टूटा, चांदी ₹5000 हो गई सस्ती, क्या जारी रहेगी गिरावट
Gold Silver Price Today: सोने का भाव आज 1,53,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी ₹2,53,168 प्रति किलोग्राम पर है। सोमवार को सोने-चांदी के भाव में गिरावट की वजह डॉलर की मजबूती, होर्मुज के फिर से बंद होने की खबर, कच्चे तेल की कीमतें और महंगाई बढ़ने का डर रही।
Gold Silver Price Today: MCX पर सोमवार, 20 अप्रैल को शुरुआती कारोबार में सोने की कीमतों में 1% की गिरावट आई। सुबह करीब 9:10 बजे MCX पर सोने का भाव 1500 रुपये से अधिक गिरकर 1,53,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि चांदी का भाव ₹2,53,168 प्रति किलोग्राम पर आ गया। इसमें करीब 5000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले सत्र में सोना ₹1,54,609 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था और चांदी 3.8% की मजबूत बढ़त के साथ ₹2,58,079 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
इंटरनेशनल मार्केट में भी सस्ता हुआ सोना
इंटरनेशनल मार्केट में भी स्पॉट गोल्ड 0.4% गिरकर 4,809.71 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स (जून डिलीवरी) 1% गिरकर 4,829.40 डॉलर पर आ गया। स्पॉट सिल्वर भी 0.5% गिरकर 80.36 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।
क्यों आई सोने-चांदी में गिरावट
ब्लूमबर्ग के मुताबिक टैस्टीलिव के प्रमुख मैक्रो विश्लेषक इल्या स्पिवाक ने कहा, "अमेरिका-ईरान युद्धविराम टूटता दिख रहा है। जिस सीजफायर का बाजारों ने पिछले हफ्ते जश्न मनाया था, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इससे फिर वैसी ही स्थिति बन गई जैसी संघर्ष शुरू होने पर देखी गई थी। कच्चा तेल बढ़ा, महंगाई की उम्मीद बढ़ी, और अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है।"
डॉलर और बॉन्ड यील्ड का असर
सोने-चांदी की गिरावट के पीछे डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना है। इससे डॉलर में तय होने वाला सोना दूसरी मुद्राओं वालों के लिए महंगा हो गया। वहीं, अमेरिकी 10-साल के ट्रेजरी बॉन्ड पर यील्ड 0.5% बढ़ी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते खाड़ी देशों से होने वाली शिपिंग लगभग बंद हो गई है। इससे तेल के दाम उछल गए।
पिछले दो महीनों में 8% गिर चुका है सोना: फरवरी के अंत में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे, तब से सोने की कीमतें लगभग 8% गिर चुकी हैं।
सोना महंगाई से बचाता है, लेकिन ब्याज दरें बड़ी रुकावट: सोना महंगाई से बचाने वाला निवेश माना जाता है , लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो बिना ब्याज देने वाले सोने की मांग घट जाती है, क्योंकि लोग ब्याज देने वाली एसेट्स (जैसे बॉन्ड) को प्राथमिकता देते हैं।
क्या सोना-चांदी और गिरेंगे
ओसीबीसी के रणनीतिकार क्रिस्टोफर वोंग के अनुसार, "फिलहाल सोने की दिशा बाजार के जोखिम के मूड पर निर्भर करेगी, और यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि युद्धविराम वार्ता का क्या परिणाम निकलता है।"
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें