सोने के भाव आज उछले, गोल्ड ₹140949 पर खुला और सिल्वर ₹218333 पर पहुंची
मुख्य बातें
- MCX Gold Silver Price: MCX पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 0.45% चढ़कर 140949 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुले, जबकि पिछला बंद स्तर 140309 रुपये था
- वहीं सितंबर डिलीवरी वाले चांदी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 0.28% मजबूत होकर 218333 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुले
MCX Gold Silver Rates: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार को सोने और चांदी के भाव तेजी के साथ खुले। इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में आई बढ़त थी, क्योंकि निवेशकों ने गिरावट के स्तर पर खरीदारी करना पसंद किया। MCX पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 0.45% चढ़कर 140949 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुले, जबकि पिछला बंद स्तर 140309 रुपये था। वहीं सितंबर डिलीवरी वाले चांदी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 0.28% मजबूत होकर 218333 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुले, जबकि पिछले सत्र में यह 217718 रुपये पर बंद हुआ था।
अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल
वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी देखी गई, क्योंकि पहले कारोबारी सत्र में सोना दो सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया था। अब बाजार की नज़र अमेरिकी मुद्रास्फीति (CPI) के प्रमुख आंकड़ों पर टिकी है। स्पॉट गोल्ड 0.3% बढ़कर 4,013.93 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जो 1 जुलाई के बाद अपने सबसे निचले स्तर से उबरा है।
अमेरिकी अगस्त डिलीवरी वाले सोने के फ्यूचर 0.4% की बढ़त के साथ 4,020.80 डॉलर पर रहे। हालांकि, स्पॉट सिल्वर में 0.1% की हल्की गिरावट आई और यह 57.69 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, हालांकि इसने पहले दो सप्ताह के निचले स्तर को छुआ था।
आज सोने-चांदी में उछाल के कारण
तेल-युद्ध और ब्याज दरों का असर
अमेरिका-ईरान के बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल के दाम ऊपर गए, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना मजबूत हुई। इसका असर सोने-चांदी पर कमजोरी के रूप में देखा गया, क्योंकि ब्याज दर बढ़ने पर बिना ब्याज देने वाली धातुओं का आकर्षण घट जाता है।
पिछले सत्र में सोने की कीमतें करीब 3% लुढ़क गई थीं, जो पिछले एक महीने में सबसे बड़ी दैनिक गिरावट थी। यह गिरावट तब और तेज़ हुई जब अमेरिका-ईरान के बीच जारी संघर्ष ने तेल की कीमतों को एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। आमतौर पर सोने को मुद्रास्फीति से बचाव (हेज) के रूप में देखा जाता है, लेकिन ऊंची ब्याज दरें ब्याज-युक्त परिसंपत्तियों को अधिक आकर्षक बनाती हैं, जिससे सोने पर दबाव बनता है।
अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर नजर
निवेशक जून के अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जो आज बाद में जारी होंगे। इनसे मुद्रास्फीति और फेड की नीति की दिशा के बारे में नए संकेत मिलेंगे। इसके अलावा, इस सप्ताह थोक मूल्य सूचकांक (PPI) के आँकड़े और फेड के अध्यक्ष केविन वार्श की कांग्रेस के सामने पहली अर्ध-वार्षिक गवाही भी महत्वपूर्ण रहेगी।
फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने कहा है कि अगर आने वाले आँकड़े महंगाई को 2% के लक्ष्य से काफी ऊपर दिखाते हैं, तो केंद्रीय बैंक को "निकट भविष्य" में ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। CME के फेडवॉच टूल के अनुसार, सितंबर में अमेरिकी ब्याज दर बढ़ने की संभावना एक हफ्ते पहले के 57% से बढ़कर अब करीब 76% हो गई है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें