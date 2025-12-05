सोने के भाव में उछाल, नई ऊंचाई पर पहुंची चांदी, जीएसटी समेत ₹184395 पर

संक्षेप: Gold Silver Price 5 Dec.: आज 24 कैरेट सोना 128574 रुपये पर खुला। जीएसटी समेत इसकी कीमत अब 132431 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 121310 रुपये और 18 कैरेट 99327 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

Gold Silver Price 5 Dec.: सर्राफा बाजारों में आज सोने और चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चांदी एक झटके में 2400 रुपये उछलकर 179025 रुपये प्रति किलो पर खुली और जीएसटी समेत 184395 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। गुरुवार को चांदी बिना जीएसटी 176625 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 127845 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज 24 कैरेट सोना 128574 रुपये पर खुला। जीएसटी समेत इसकी कीमत अब 132431 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 121310 रुपये और 18 कैरेट 99327 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से केवल 2300 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव आज 5 दिसंबर को ऑल टाइम हाई 179025 रुपये किलो पर पहुंच गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 730 रुपये उछल कर 128063 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 131904 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 671रुपये चढ़कर 117777 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 121310 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 550 रुपये की तेजी के साथ 96434 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 99327 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 429 रुपये उछला है। आज यह 75218 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 77474 रुपये पर है।

इस साल सोना 52834 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 93008 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।