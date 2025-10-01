सोने के भाव में 1237 रुपये की उछाल, चांदी 1691 रुपये उछली
Gold Silver Price 1 October: सोने-चांदी की उड़ान थमने का नाम नही ले रही। अक्टूबर के पहले दिन सोना आज एक झटके में 1237 रुपये उछल गया जबकि, चांदी में 1691 का इजाफा हुआ है। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 1120083 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 148448 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।
आइबीजेए के मुताबिक आज सोना बिना जीएसटी 116586 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला जबकि, मंगलवार को यह बिना जीएसटी 115349 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 144125 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज चांदी बिना जीएसटी 144125 रुपये प्रति किलो के रेट से खुला। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।
सितंबर 2025 में सोना 12961 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 24862 रुपये का उछाल आया।
आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।
कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव
आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1232 रुपये महंगा होकर 116119 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 119602 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।
22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1233 रुपये उछलकर 106793 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 10996 रुपये है।
आज 18 कैरेट गोल्ड 928 रुपये की छलांग लगाकर 87440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 90063 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड 724 रुपये महंगा होकर 68203 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 70249 रुपये पर पहुंच गया है।
डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।