सोने के भाव में नरमी, चांदी हुई गरम, एक झटके में 2758 रुपये उछली

Gold Silver Price 27 Nov.: सर्राफा बाजारों में आज गुरुवार 27 नवंबर को सोने के रेट में जहां नरमी है, वहीं चांदी के भाव गरम हैं। एक झटके में चांदी 2758 रुपये उछल गई और सोना 224 रुपये गिर गया। 22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 118743 रुपये और 18 कैरेट 97224 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 224 रुपये सस्ता होकर बिना जीएसटी 125857 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।

अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 129632 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 166636 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 2758 रुपये उछल कर 161783 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। बुधवार को चांदी बिना जीएसटी 159025 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 126081 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से 5017 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 178100 से 16317 रुपये गिर चुके हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 223 रुपये सस्ता होकर 125353 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 129113 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 205 रुपये टूटकर 115285 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 118743 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 168 रुपये की गिरावट के साथ 94393 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 97224 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 131 रुपये टूटा है। आज यह 73626 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 75834 रुपये पर है।

इस साल सोना 50117 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 75766 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।