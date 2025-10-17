7वें आसमान पर सोने के भाव, 18 कैरेट गोल्ड भी 1 लाख के पार, 24 कैरेट की कीमत ₹134800

संक्षेप: Gold Silver Price 17 October: धनतेरस-दिवाली से पहले सोने की उड़ान जारी है। 18 कैरेट सोना भी आज 1 लाख के पार चला गया है। MCX के बाद आज सर्राफा मार्केट में भी सोना नए ऑल टाइम हाई पर है। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 134800 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 176413 रुपये प्रति किलो पर है।

Gold Silver Price 17 October: धनतेरस-दिवाली से पहले सोने की उड़ान जारी है। 18 कैरेट सोना भी आज 1 लाख के पार चला गया है। MCX के बाद आज सर्राफा मार्केट में भी सोना नए ऑल टाइम हाई पर है। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 134800 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 176413 रुपये प्रति किलो पर है। अब अक्टूबर में सोना 15525 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 28841 रुपये का उछाल आया।

आइबीजेए के मुताबिक गुरुवार 15 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 127471 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी बिना जीएसटी 168083 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज सोना 3403 रुपये की छलांग लगाकर बिना जीएसटी 130874 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला और चांदी 3192 रुपये प्रति किलो महंगी होकर 171275 रुपये पर खुली।

आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

शुक्रवार को सोने की कीमतें 1.2 प्रतिशत बढ़कर 4,379.93 डॉलर प्रति औंस हो गईं, जिससे बाजार पूंजीकरण 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इससे यह 2008 के बाद से अपनी उच्चतम साप्ताहिक वृद्धि दर्ज करने की राह पर है, साथ ही अगस्त में शुरू हुई जबरदस्त तेजी को और आगे बढ़ा रहा है।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 3389 रुपये महंगा होकर 126961 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 134260 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 3118 रुपये उछल कर 119881 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 123477 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 2553 रुपये की उछाल के साथ 98156 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 101100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड भी 1990 रुपये महंगा होकर 76561 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 78857 रुपये पर पहुंच गया है।

सोने और अन्य धातु में क्यों बढ़ रहा निवेश ? दुनिया में आर्थिक तनाव लगातार बरकरार है, जिससे सोने के प्रति आकर्षण घट नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार ने भी कंपनियों को आशंकाओं में डाल रखा है। नए निवेश में कमी दिख रही है। आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती देखकर ताकतवर देशों के केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीद को बढ़ा दिया है।