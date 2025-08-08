सोने की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड, महंगा होने के ये हैं 3 बड़े कारण

Gold Price Today: आज घरेलू कमोडिटी मार्केट में सोने की कीमतें आसमान छू गईं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ ने निवेशकों में हड़कंप मचा दिया है। इस डर के चलते लोगों ने सोने को सुरक्षित पनाहगार के तौर पर खरीदना शुरू कर दिया।

Fri, 8 Aug 2025 11:29 AM

Gold Price Today: आज घरेलू कमोडिटी मार्केट में सोने की कीमतें आसमान छू गईं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ ने निवेशकों में हड़कंप मचा दिया है। इस डर के चलते लोगों ने सोने को "सुरक्षित पनाहगार" के तौर पर खरीदना शुरू कर दिया। सुबह 11:00 बजे तक MCX गोल्ड (अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट) 0.68% उछलकर ₹1,02,159 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, MCX सिल्वर (सितंबर कॉन्ट्रैक्ट) प्रति किलो 0.54% की तेजी के साथ : ₹1,14,904 पर ट्रेड कर रहा था।

ट्रंप के टैरिफ ने बढ़ाई चिंता अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की सजा के तौर पर आयात शुल्क दोगुना (50%) कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि जब तक यह विवाद सुलझ नहीं जाता, भारत के साथ व्यापार वार्ता रुकी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर भारत की आर्थिक विकास दर (GDP) पर पड़ेगा और इसमें 0.3% से 0.6% तक की गिरावट आ सकती है।

सोना महंगा होने के तीन बड़े कारण 1. सोने पर भी टैरिफ: अमेरिका ने स्विट्जरलैंड से आयात होने वाली 1 किलोग्राम की सोने की सिल्लियों पर भी अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। यह खबर आते ही सोने की मांग और बढ़ गई।

2. डॉलर की कमजोरी: डॉलर का भाव गिरकर 97.96 पर आ गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना सस्ता हुआ। नतीजा: दुनियाभर में खरीदारी बढ़ी।

3. अनिश्चितता का डर: निवेशक ट्रंप की नीतियों को लेकर आशंकित हैं। ऐसे में वे अपना पैसा सोने जैसे "सुरक्षित" निवेश में लगा रहे हैं।

विशेषज्ञों ने बताए ये अहम स्तर प्रिथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन कहते हैं, "आज सोना-चांदी में उतार-चढ़ाव रहेगा। गोल्ड ₹1,03,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है।"

सोना: सपोर्ट लेवल ₹1,01,000–₹1,00,475

रेजिस्टेंस (प्रतिरोध) ₹1,02,200–₹1,03,500

चांदी: खरीदारी का सुझाव ₹1,14,000 से ऊपर

स्टॉप लॉस ₹1,12,800

लक्ष्य: ₹1,15,500–₹1,16,650

मेहता इक्विटीज के राहुल कलंतरी का अनुमान सोना: सपोर्ट ₹1,01,050–₹1,00,650

रेजिस्टेंस ₹1,01,750–₹1,01,980

चांदी: सपोर्ट ₹1,13,680–₹1,12,850

रेजिस्टेंस ₹1,15,000–₹1,15,700