Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोने के भाव आज चढ़े, चांदी फिसली, ₹140718 पर पहुंचा Gold और ₹215512 पर आई Silver

By Drigraj Madheshia
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • MCX Gold Silver Price Today: सोना भाव आज 0.26% बढ़कर 1,40,718 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए, जबकि चांदी के वायदा भाव 0.23% गिरकर 2,15,512 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए
  • अमेरिकी बाजार की बात करें तो सोने की कीमतें इस सप्ताह 3% से अधिक गिर गई हैं
सोने के भाव आज चढ़े, चांदी फिसली, ₹140718 पर पहुंचा Gold और ₹215512 पर आई Silver

MCX Gold Silver Price Today:एमसीएक्स पर आज सोने और चांदी के भाव मिले-जुले रहे। इस दौरान वैश्विक संकेत कमजोर रहे और स्थानीय बाजार में मांग भी कम रही। शुक्रवार (17 जुलाई) को सुबह के कारोबार में एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव सुबह 9:05 बजे के करीब 0.26% बढ़कर 1,40,718 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए।

जबकि, चांदी के वायदा भाव 0.23% गिरकर 2,15,512 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए। पिछले कारोबारी सत्र में एमसीएक्स पर सोने के भाव में 1% की गिरावट आई थी, वहीं चांदी के भाव 2% तक लुढ़क गए थे।

इंटरनेशनल मार्केट का क्या है हाल

अमेरिकी बाजार की बात करें तो सोने की कीमतें इस सप्ताह 3% से अधिक गिर गई हैं और यह पिछले छह हफ्तों में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज करने की ओर बढ़ रही हैं। दुनिया भर में कमजोर आर्थिक संकेतों और स्थानीय मांग में कमी का असर सोने-चांदी की कीमतों पर साफ देखने को मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:Gold Rate Today: यूपी-बिहार में लगातार चौथे दिन सस्ता हुआ सोना, जानिये रेट

सोने-चांदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

ईरान-अमेरिका तनाव: फिलहाल सोने और चांदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। इस तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे महंगाई को लेकर डर फिर से पैदा हो गया है। इसी डर से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा निकट भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका बढ़ गई है।

हालांकि सोने को महंगाई से बचाव का एक जरिया माना जाता है, लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इसकी कीमत गिर जाती है, क्योंकि निवेशक ब्याज देने वाली अन्य सुरक्षित संपत्तियों (जैसे बॉन्ड) की तरफ रुख कर लेते हैं, जबकि सोना कोई ब्याज नहीं देता।

भू-राजनीतिक मोर्चे पर रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने शुक्रवार सुबह ईरान पर अपने हवाई हमलों को और बढ़ा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को फिर से पुष्टि की कि ईरान के खिलाफ जारी हमलों में उनके देश की जीत होगी।

ये भी पढ़ें:सोना होगा और सस्ता, चांदी के भी गिरेंगे दाम! ईरान-अमेरिका विवाद से बढ़ी टेंशन

इंडसइंड सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनॉलिस्ट जिगर त्रिवेदी ने कहा कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव और ब्याज दरों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका ने इस सप्ताह ईरान पर कई हमले किए, जबकि ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना सकता है।

इसके जवाब में ईरान ने पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, जिससे आशंका बढ़ गई है कि यह तनाव और बढ़ सकता है और इस क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति लंबे समय तक बाधित हो सकती है।

ये भी पढ़ें:देश में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की मांग! सरकारी तेल कंपनियों के नए आंकड़ों ने चौंकाया

डॉलर और कच्चे तेल का असर: इस बीच, डॉलर इंडेक्स शुक्रवार को बढ़कर 100.78 के स्तर पर पहुंच गया, जिससे विदेशी मुद्राओं में खरीदारों के लिए सोना-चांदी महंगा हो गया है। वहीं, कच्चे तेल की कीमतें 85 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार करना जारी रखे हुए हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Gold Rate mcx silver price Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।