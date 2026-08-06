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सोने के भाव 48 घंटे में ₹5750 चढ़े, चांदी ने लगाई ₹11000 की छलांग, क्या है वजह?

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Gold Silver Prices: 48 घंटे में सोने के भाव 5750 रुपये चढ़ गए
  • वहीं, चांदी इस अवधि में 216506 रुपये प्रति किलो से 227590 रुपये पर पहुंच गई
  • इंटरनेशनल मार्केट में सोना तीन फरवरी के बाद की सबसे तेज उछला है
Gold Silver Rate Today
सोने के भाव 48 घंटे में ₹5750 चढ़े।

पिछले 48 घंटों में सोने-चांदी के दाम में भारी तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोना बुधवार रात साढ़े 11 बजे के करीब 148650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। जबकि, चांदी 227490 रुपये प्रति किलो पर बंद होने में कामयाब रही। इससे पहले सोमवार रात सोना 142900 रुपये पर बंद हुआ था। यानी 48 घंटे में सोने के भाव 5750 रुपये चढ़ गए। वहीं, चांदी इस अवधि में 216506 रुपये प्रति किलो से 227590 रुपये पर पहुंच गई। यानी चांदी ने 11084 रुपये की छलांग लगा चुकी है।

फिर भी ऑल टाइम हाई से सस्ते हैं सोना-चांदी

एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर अब तक 44446 रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 192458 रुपये सस्ता हो चुका है।

इंटरनेशल मार्केट में भी उछाल

सोने के भाव में एक प्रतिशत से अधिक का इजाफा हुआ और यह 4,300 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गया। एक दिन पहले ही इसमें 4.1 फीसदी की मजबूती आई थी, जो तीन फरवरी के बाद की सबसे तेज रफ्तार है। सिंगापुर में सुबह साढ़े नौ बजे सोना 1 फीसदी चढ़कर 4,287.95 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी 0.2 फीसदी बढ़कर 62.19 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि पिछले सत्र में इसमें 4 फीसदी से अधिक की तेजी आई थी।

ईरान-ओमान समझौते से बनी उम्मीद: हाल के दिनों में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले छह महीनों में यह सबसे बड़ी बढ़त है, जिसकी मुख्य वजह होर्मुज को फिर से खोलने को लेकर बनी सकारात्मक संभावनाएं हैं। इस खबर ने तेल की बढ़ती कीमतों से पैदा हुए दबाव को कम कर दिया है, जिससे फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव भी घटा है।

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ट्रंप का बयान और अमेरिका-ईरान वार्ता: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और वे देखेंगे कि आगे क्या होता है। उन्होंने युद्ध के बजाय समझौते के जरिए मामले को सुलझाने की प्राथमिकता जताई। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिकी समयानुसार बुधवार तक कोई समझौता संभव है।

बाजार पर असर और ब्याज दरों की उम्मीदें: पांच महीने से चल रहे संघर्ष में सुलह की संभावनाओं ने बाजार की धारणा बदल दी है। अब निवेशकों को इस साल के अंत तक केवल एक बार ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद है, जबकि पिछले हफ्ते तक दो बार बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी। गोल्ड जैसी कीमती धातुओं के लिए ब्याज दरों में कमी सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता।

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ईरान-अमेरिका युद्ध का सोने पर असर: फरवरी के अंत में अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत लगभग पांचवें हिस्से तक गिर गई थी। इस संघर्ष ने ऊर्जा की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया था, महंगाई बढ़ाई थी और ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंची रहने की आशंका बढ़ा दी थी।

इनपुट: ब्लूमबर्ग

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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