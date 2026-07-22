सोने के भाव आज 1600 रुपये चढ़े, 2550 रुपये महंगी हुई चांदी, अब आगे क्या करें?
मुख्य बातें
- Gold Silver Rate Today 22 July: एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव सुबह के कारोबार में 1% से अधिक चढ़कर 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गए
- वहीं, चांदी के भाव में भी 1% से ज्यादा की तेजी आई और यह 2,26,350 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गया
Gold Silver Rate Today 22 July: सोने-चांदी के भाव में आज भी तेजी नजर आ रही है। एमसीएक्स पर बुधवार, 22 जुलाई 2026 को सोने और चांदी के दामों में जोरदार बढ़त देखी गई। एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव सुबह के कारोबार में 1% से अधिक यानी 1600 रुपये चढ़कर 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गए। वहीं, चांदी के भाव में भी 1% से ज्यादा की तेजी आई और यह 2550 रुपये महंगा होकर 2,26,350 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गया।
पिछले कारोबारी सत्र में एमसीएक्स पर अगस्त सोने के वायदा में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई, जबकि सितंबर चांदी के वायदा करीब 2.5% की तेजी के साथ बंद हुए थे।
क्यों बढ़ने लगे गोल्ड-सिल्वर के रेट
अमेरिकी बाजार का असर: घरेलू सोने के भाव अमेरिकी बाजार के रुझान से प्रभावित हुए, जहां सोना करीब दो सप्ताह के हाई पर पहुंच गया। हाल ही में अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण आई उथल-पुथल के बाद निवेशकों ने कम भाव पर खरीदारी की, जिससे Gold Silver को सपोर्ट मिला।
इस संघर्ष ने इस आशंका को फिर से जन्म दिया है कि मुद्रास्फीति काफी बढ़ सकती है, जिससे अमेरिकी केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में कड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है।
अमेरिकी हमले और ईरान की चेतावनी: रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी सेना ने ईरान पर 11वीं रात भी हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही पिकैक्स माउंटेन के आसपास के इलाके को निशाना बनाएगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का यह हमला युद्ध को और व्यापक बना देगा और वॉशिंगटन के क्षेत्रीय सहयोगियों पर बड़े पैमाने पर हमले भड़का सकता है।
कच्चे तेल के दाम: कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1% से अधिक बढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा था।
सोने-चांदी में निवेश करें या दूर रहें
मास्टर कैपिटल सर्विसेज के मुख्य रिसर्च एनालिस्ट रवि सिंह के अनुसार, मजबूत अमेरिकी डॉलर और ऊंचे ट्रेजरी यील्ड के बावजूद, सोने को सपोर्ट मिला हुआ है। इसकी वजह है होर्मुज के पास नए हमले और काला सागर क्षेत्र में लगातार हमलों के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।
कच्चे तेल के बढ़ते दामों ने 28-29 जुलाई की एफओएमसी बैठक से पहले मुद्रास्फीति की चिंताओं को जिंदा रखा है। इस बैठक में निवेशक फेड की नीतिगत घोषणा और चेयरमैन केविन वॉर्श की टिप्पणियों पर गौर करेंगे, ताकि ब्याज दरों की दिशा का पता चल सके।
सोने और चांदी के लिए महत्वपूर्ण स्तर
रवि सिंह ने बताया कि एमसीएक्स सोने को 1,40,000 रुपये के पास सपोर्ट मिलने के बाद रिकवरी हुई है, जिससे हाल के निचले स्तरों से कीमतें वापस लौटी हैं। जब तक कीमतें 1,40,000 के ऊपर बनी रहती हैं, तब तक नई बिक्री का दबाव सीमित रहने की संभावना है।
ऊपर की ओर 21-दिवसीय ईएमए करीब 1,44,200 पहली बड़ी बाधा के रूप में काम करेगी, और इस स्तर से ऊपर लगातार बने रहने से अल्पावधि का नजरिया सुधर सकता है।
दूसरी ओर पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन ने कहा कि एमसीएक्स सोने को 1,42,000 और 1,41,400 रुपये पर सपोर्ट तथा 1,44,000 और 1,45,500 रुपये पर रेजिस्टेंस है। वहीं, चांदी को 2,21,600 और 2,18,800 रुपये पर सपोर्ट तथा 2,26,000 और 2,28,800 रुपये पर रेजिस्टेंस है।
उन्होंने सुझाव दिया कि कारोबारियों को अपने लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए और सोने में 1,44,400 से 1,45,500 के दायरे में तथा चांदी में 2,27,000 से 2,30,000 के दायरे में प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें