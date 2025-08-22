gold prices rise today too, silver jumps by rs 1441 will gold not become cheaper now सोने के भाव में आज भी तेजी, चांदी ₹1441 रुपये उछली, जानें कैरेट के हिसाब से रेट, Business Hindi News - Hindustan
सोने के भाव में आज भी तेजी, चांदी ₹1441 रुपये उछली, जानें कैरेट के हिसाब से रेट

Gold Silver Price 22 August: मुद्रास्फीति के दबाव, अमेरिका डॉलर में नरमी और अमेरिका में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को देखते हुये साल 2025 के अंत तक सोने में तेजी रहेगी।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 12:57 PM
Gold Silver Price 22 August: सर्राफा बाजारों में आज भी सोने-चांदी के भाव में तेजी है। जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 102219 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। आज 24 कैरेट सोने का भाव महज 95 रुपये चढ़ कर 99242 रुपये पर खुला है। वहीं, चांदी में 1441 रुपये प्रति किलो की उछाल आई है। जीएसटी समेत चांदी की कीमत 117348 रुपये किलो हो गई है। मुद्रास्फीति के दबाव, अमेरिका डॉलर में नरमी और अमेरिका में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को देखते हुये साल 2025 के अंत तक सोने में तेजी रहेगी।

आइबीजेए के मुताबिक गुरुवार को चांदी बिना जीएसटी 112490 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 99147 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अब 24 कैरेट गोल्ड 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से 2124 रुपये ही सस्ता रह गया है।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 95 रुपये चढ़कर 98845 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 101810 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 87 रुपये तेज होकर 90906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 93633 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 72 रुपये बढ़कर 74432 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 76664 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 59898 रुपये पर पहुंच गया है।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कैसे तय होते हैं?

सोने के भाव उसकी शुद्धता (Purity) पर निर्भर करते हैं, जिसे कैरेट (Karat) में मापा जाता है। कैरेट यह बताता है कि सोने के आभूषण में कितना शुद्ध सोना है और कितनी अन्य धातुएं मिली हैं।

24 कैरेट गोल्ड: इसे सोने का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, जिसमें 99.9% शुद्ध सोना होता है। यह बहुत नरम होता है, इसलिए इससे गहने बनाना मुश्किल होता है।

22 कैरेट गोल्ड (916): इसमें 91.6% शुद्ध सोना होता है और बाकी 8.4% में तांबा, चांदी या जिंक जैसी धातुएं मिली होती हैं। यह आभूषण बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह 24 कैरेट की तुलना में अधिक मजबूत होता है।

18 कैरेट गोल्ड (750): इसमें 75% सोना और 25% अन्य धातुएं होती हैं।

14 कैरेट गोल्ड (585): इसमें 58.5% सोना और 41.5% अन्य धातुएं होती हैं।

जैसे-जैसे कैरेट की संख्या घटती है, सोने की शुद्धता भी घटती जाती है, और इसी कारण उसका भाव भी कम हो जाता है। यही कारण है कि 24 कैरेट सोने का भाव 22 कैरेट से और 22 कैरेट का भाव 18 कैरेट से हमेशा अधिक होता है।

इस साल सोने के दाम और तेज होंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा ने कहा है कि इस साल के अंत तक वैश्विक बाजारों में पहली बार सोने के दाम 3,600 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकते हैं। इसका असर भारत पर भी दिखेगा और यहां कीमतें 1 लाख 5 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि बीते सात अगस्त को कोमेक्स गोल्ड प्लेटफॉर्म पर सोने की कीमत 3,534.10 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई थी, जो अपने-आप में रिकॉर्ड है। पिछला रिकॉर्ड 3,509.90 डॉलर का था, जो इसी साल अप्रैल में बना था। दोनों मौकों पर विदेशों में कीमतों में बढ़ोतरी का असर देश में भी सोने के दाम पर देखने को मिला।

घरेलू मोर्चे पर अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने के अनुबंधों का वायदा भाव आठ अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 1,02,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वेंचुरा के मुताबिक, भू-राजनैतिक तनावों, वृहद-आर्थिक चुनौतियों और निवेश के लिए पीली धातु की मजबूत मांग के कारण इस साल सोने के दाम और बढ़ने की संभावना है।

मांग में लगातार उछाल

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक मांग के रुझान इस तेजी को और मजबूत कर रहे हैं। 2025 की दूसरी तिमाही में सोने की मांग सालाना आधार पर तीन प्रतिशत बढ़कर 1,249 टन हो गई। इसका मूल्य 132 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो मूल्य के लिहाज से 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों के पास पड़े सोने की मात्रा 36,345 टन पर पहुंच गई है, जिसमें भारत का स्वर्ण भंडार 880 टन है।

