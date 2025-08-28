gold prices rise silver strengthens check gold rates according to carat सोने की कीमतों में उछाल, चांदी हुई मजबूत, चेक करें कैरेट के हिसाब से Gold के रेट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold prices rise silver strengthens check gold rates according to carat

सोने की कीमतों में उछाल, चांदी हुई मजबूत, चेक करें कैरेट के हिसाब से Gold के रेट

Gold Silver Price 28 August: सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के भाव में तेजी है। आज बिना जीएसटी 24 कैरेट सोना मंगलवार के बंद भाव के मुकाबले 355 रुपये चढ़कर 101239 रुपये पर पहुंच गया है। जबकि, चांदी के रेट 818 रुपये बढ़ गए हैं। अब चांदी बिना जीएसटी के 116525 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 12:32 PM
share Share
Follow Us on
सोने की कीमतों में उछाल, चांदी हुई मजबूत, चेक करें कैरेट के हिसाब से Gold के रेट

Gold Silver Price 28 August: सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के भाव में तेजी है। आज बिना जीएसटी 24 कैरेट सोना मंगलवार के बंद भाव के मुकाबले 355 रुपये चढ़कर 101239 रुपये पर पहुंच गया है। जबकि, चांदी के रेट 818 रुपये बढ़ गए हैं। अब चांदी बिना जीएसटी के 116525 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 103851 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। वहीं, जीएसटी समेत चांदी की कीमत 120188 रुपये किलो हो गई है।

आइबीजेए के मुताबिक मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 115870 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 100884 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुधवार को गणेश चतुर्थी के कारण रेट जारी नहीं हुए थे। अब 24 कैरेट गोल्ड 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से केवल 167 रुपये ही सस्ता रह गया है।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 354 रुपये चढ़कर 100480 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 103859 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 325 रुपये तेज होकर 92210 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 95517 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 266 रुपये बढ़कर 75663 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 78206 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 61001 रुपये पर पहुंच गया है।

इस साल सोना 25499 और चांदी 30671 रुपये हुई महंगी

सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 25499 रुपये और चांदी 30671 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कैसे तय होते हैं?

सोने के भाव उसकी शुद्धता (Purity) पर निर्भर करते हैं, जिसे कैरेट (Karat) में मापा जाता है। कैरेट यह बताता है कि सोने के आभूषण में कितना शुद्ध सोना है और कितनी अन्य धातुएं मिली हैं।

Gold Silver Rate Bullion Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।