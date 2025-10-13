धनतेरस तक 130000 रुपये तक जा सकता है सोना, अगले साल 1.50 लाख रुपये पहुंचेगा दाम!

Hindustan Hindi News
धनतेरस तक सोने की कीमतें 1.20 से 1.30 लाख रुपये प्रति दस ग्राम तक जा सकती हैं। वहीं, साल 2026 की शुरुआत में सोने के दाम 1,50,000 रुपये तक जा सकते हैं। सेंट्रल बैंकों की तरफ से की जाने वाली खरीदारी और ETF इनफ्लो से गोल्ड प्राइसेज को मजबूती मिली है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:59 AM
सोने की कीमतों में जारी रैली थमने का नाम नहीं ले रही है। सोने के दाम इस साल अब तक करीब 50 पर्सेंट उछल गए हैं। वहीं, अगर साल 2022 से देखें तो गोल्ड प्राइसेज में 140 पर्सेंट की जोरदार तेजी आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक स्तर पर चल रहे मौजूदा आर्थिक बदलाव और मौद्रिक नीति से जुड़ी उम्मीदें गोल्ड प्राइसेज में मोमेंटम बनाए हुए हैं और इस धनतेरस सोने के दाम रिकॉर्ड हाई पर पहुंच सकते हैं। यह बात मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में कही गई है।

अगले साल की शुरुआत में 1.50 लाख रुपये तक जा सकते हैं दाम
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज में कमोडिटी रिसर्च की हेड वंदना भारती ने कहा है, 'सेंट्रल बैंक और ईटीएफ की मजबूत खरीदारी से कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी।' उनका मानना है कि इस धनतेरस सोने की कीमतें 1,20,000 से 1,30,000 प्रति दस ग्राम के बीच रह सकती हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2026 की शुरुआत में सोने के दाम 1,50,000 रुपये तक जा सकते हैं।

MCX पर 1,22,284 रुपये तक पहुंच गए गोल्ड प्राइस
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए गोल्ड प्राइसेज इस हफ्ते पहले ही 1,22,284 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं, यह वैश्विक और घरेलू कारकों के मिक्स को दर्शाता है। इसके अलावा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदने में जुटे हुए हैं। दुनिया भर के देश अपने रिजर्व को डायवर्सिफाई कर रहे हैं, इससे गोल्ड का ऑफिशियल खरीदारी कई दशक के हाई पर जा पहुंची है। इस बीच, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में भी अच्छा इनफ्लो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स और बॉन्ड यील्ड्स में उतार-चढ़ाव के बीच इनवेस्टर्स सुरक्षित माध्यम पर दांव लगा रहे हैं।

ETF में 902 मिलियन डॉलर का इनफ्लो
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के मुताबिक, सितंबर 2025 में इंडियन गोल्ड ETF में 902 मिलियन डॉलर का इनफ्लो हुआ। अगस्त के मुकाबले इसमें 285 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला। अमेरिका, यूके और स्विट्जरलैंड के बाद भारत दुनिया भर में चौथे नंबर पर रहा। 17.3 बिलियन डॉलर के ग्लोबल इनफ्लो में भारत का बड़ा योगदान रहा है।

