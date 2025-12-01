फिर रिकॉर्ड पर पहुंच सकते हैं सोने के दाम, बीते हफ्ते ₹13,230 उछली चांदी

संक्षेप: Gold Silver Price Review: त्योहार, शादियां और लगातार जारी आभूषणों की खरीदारी भारतीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को मजबूत सहारा दे रही है। दुनिया के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिससे लंबी अवधि में सोने का आउटलुक सकारात्मक बना रहेगा।

Gold Silver Price Review: मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार सोने की कीमतें इस सप्ताह मजबूती के साथ रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच सकती हैं। विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों का पूरा ध्यान अमेरिका के महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के भाषण और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर टिका है।

बीते हफ्ते सोना 3,445 रुपए चढ़ा इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 21 नवंबर को 10 ग्राम सोना 1,23,146 रुपए का था, जो 28 नवंबर 3,445 रुपए बढ़कर 1,26,591 रुपए पर पहुंच गया। 17 अक्टूबर को सोना ऑल टाइम हाई 1,30,874 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था।

एक हफ्ते में ₹13,230 उछली चांदी बीते हफ्ते चांदी में भी बड़ी बढ़त रही। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन (21 नवंबर) चांदी की कीमत 1,51,129 रुपए प्रति किलो थी, जो बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 28 नवंबर तक ₹13,230 बढ़कर 1,64,359 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। इससे पहले 14 अक्टूबर को चांदी ऑल टाइम हाई 1,78,100 पर पहुंच गई थी।

इस हफ्ते कैसी रहेगी सोने-चांदी की चाल जे एम फाइनेंशियल के उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने कहा कि सोना अब उस सीमित दायरे से बाहर निकल आया है, जिसमें वह काफी दिनों से फंसा हुआ था। निवेशक दुनिया भर के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के आंकड़ों, अमेरिका के रोजगार आंकड़ों और उपभोक्ताओं की मनोदशा पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

इन सबके अलावा सोमवार को फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल का भाषण, रूस-यूक्रेन शांति वार्ता में होने वाली प्रगति और शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति बैठक भी होगी। निवेशक इन सभी घटनाओं पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे।"

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर फरवरी 2026 सोना वायदा भाव पिछले सप्ताह 3,654 रुपये यानी 2.9 प्रतिशत चढ़ा और शुक्रवार को 1,29,504 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ। भारत में रुपये की कमजोरी और स्थानीय मांग ने सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव को बहुत बढ़ाया है।