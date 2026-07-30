Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

₹1.36 लाख तक गिर सकता है सोने का भाव, आज क्या है 10 ग्राम गोल्ड का दाम

By Drigraj Madheshia
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Gold Silver Rates Today: एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव लगभग स्थिर रहे और यह 1,41,856 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था
  • वहीं, चांदी के वायदा भाव में 0.51 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 2,16,376 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया
gold price today
₹1.36 लाख तक गिर सकता है सोने का भाव, आज क्या है 10 ग्राम गोल्ड का दाम

Gold Silver Rates Today: आज सुबह एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई। अमेरिकी डॉलर में मजबूती और 10-साल के बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण सोने-चांदी पर दबाव बना रहा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्थिर रखा, जिसके बाद बाजार में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली।

एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव लगभग स्थिर रहे और यह 1,41,856 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी के वायदा भाव में 0.51 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 2,16,376 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स

डॉलर और बॉन्ड यील्ड का बाजार पर प्रभाव: अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 101 के स्तर के आसपास मंडरा रहा था। वहीं, अमेरिकी फेड के नीतिगत फैसले के बाद 10-साल के बॉन्ड यील्ड में 6 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई और यह 4.68 प्रतिशत पर पहुंच गया। बॉन्ड यील्ड में इस बढ़ोतरी का सीधा असर सोने-चांदी जैसी गैर-ब्याज वाली संपत्तियों पर पड़ता है, क्योंकि निवेशकों को बॉन्ड से बेहतर रिटर्न मिलने लगता है।

ये भी पढ़ें:फेड के फैसले से अमेरिकी मार्केट में भारी तबाही, डॉऊ जोंस 1,100 अंक टूटा

फेड ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव: अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 29 जुलाई को अपनी नीतिगत बैठक में फंड्स रेट को 3.5 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत के दायरे में स्थिर रखा। यह लगातार पांचवीं बार था, जब फेड ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, इस बार 12 नीति निर्माताओं में से तीन ने असहमति जताई और उन्होंने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की मांग की। फेड के चेयरमैन केविन वार्श ने एक बार फिर महंगाई को 2 प्रतिशत के लक्ष्य पर लाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

सितंबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना: बाजार में निवेशकों का मानना है कि सितंबर में होने वाली अगली फेड बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सीएमई ग्रुप के फेडवॉच टूल से पता चलता है कि सितंबर में दर बढ़ने की संभावना 63 प्रतिशत है, जो जुलाई नीति फैसले से पहले 81 प्रतिशत थी।

ये भी पढ़ें:Bank Holiday: अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, देख लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

महंगाई के आंकड़ों का इंतजार: निवेशक आज 30 जुलाई को जारी होने वाले अमेरिकी पीसीई डेटा और दूसरी तिमाही के जीडीपी के शुरुआती अनुमान का इंतजार कर रहे हैं। ये आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दिशा और महंगाई के दबाव को समझने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

अमेरिका-ईरान संघर्ष से बढ़ी चिंता: भू-राजनीतिक मोर्चे पर अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए हमले शुरू किए हैं। यह 24 जुलाई के बाद पहली बार है जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। यह कार्रवाई ईरान की मिसाइल हमले के जवाब में की गई, जिसमें जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया था। इस संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़कर 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं, जिससे महंगाई का डर बढ़ गया है और ब्याज दर बढ़ने की संभावना और मजबूत हो गई है।

सोने-चांदी के लिए महत्वपूर्ण स्तर

मास्टर कैपिटल सर्विसेज के चीफ रिसर्च ऑफिसर रवि सिंह का कहना है कि फेड की नीतिगत बयान में सख्त रुख देखने को मिला। उन्होंने बताया कि तेल की बढ़ती कीमतों, टैरिफ और एआई से संबंधित मांग से महंगाई का जोखिम बना हुआ है, जिससे दर बढ़ोतरी की उम्मीदें बरकरार हैं।

ये भी पढ़ें:5% इंक्रीमेंट पर कितनी बढ़ेगी सैलरी? कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

रवि सिंह के अनुसार जब तक 1,40,000 रुपये का स्तर बरकरार रहता है, एमसीएक्स गोल्ड 1,45,000 रुपये की ओर रिकवरी कर सकता है। यह स्तर मौजूदा ट्रेडिंग रेंज की ऊपरी सीमा के रूप में काम करेगा। हालांकि, अगर सोना 1,40,000 रुपये के नीचे जाता है तो नई बिकवाली आ सकती है और यह 1,36,000 रुपये तक गिर सकता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Business News Gold Price Today mcx silver price
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।