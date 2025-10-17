धनतेरस से पहले सोने की कीमतें नई ऊंचाई पर, खरीदें या गिरावट का करें इंतजार

संक्षेप: MCX Gold Price: एमसीएक्स (MCX) पर आज शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। धनतेरस से पहले दिसंबर वायदा सोना ₹1,31,699 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो लगभग ₹1,800 या 1.4 प्रतिशत की बढ़त है।

MCX Gold Price: एमसीएक्स (MCX) पर आज शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। दिसंबर वायदा सोना ₹1,31,699 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो लगभग ₹1,800 या 1.4 प्रतिशत की बढ़त है। दिसंबर वायदा चांदी ₹1,68,950 प्रति किलोग्राम पर पहुंची, यानी लगभग ₹1,300 या 1 प्रतिशत की उछाल आई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के दामों में इस हफ्ते 2008 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज हुई है। शुक्रवार को सोने की कीमतें 1.2 प्रतिशत बढ़कर 4,379.93 डॉलर प्रति औंस हो गईं, जिससे बाजार पूंजीकरण 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से बुलियन मार्केट में रौनक देखी जा रही है। डॉलर में कमजोरी भी एक बड़ा कारण रही डॉलर इंडेक्स 0.20 प्रतिशत गिरा, जिससे विदेशी मुद्राओं में सोना सस्ता हुआ और मांग बढ़ गई।

घरेलू बाजार में मांग में उछाल भारत में सोने की मांग तेजी से बढ़ी है। टाइटन के आभूषण विभाग तनिष्क के सीईओ अजय चावला ने कहा कि ग्राहक बड़ी संख्या में सोना खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि दाम और बढ़ेंगे। आमतौर पर इतने ऊंचे दाम पर मांग घट जाती है, लेकिन इस बार "फियर ऑफ मिसिंग आउट" (FOMO) की वजह से लोग पीछे नहीं हट रहे।

कीमतों में उछाल के कारण घरेलू स्पॉट गोल्ड की कीमतें इस साल अब तक 65 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके पीछे कई कारण हैं…

वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता

केंद्रीय बैंकों द्वारा भारी मात्रा में सोना खरीदना

अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में मजबूत निवेश ​