Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold prices hit fresh new highs ahead of dhanteras buy or wait for a dip
धनतेरस से पहले सोने की कीमतें नई ऊंचाई पर, खरीदें या गिरावट का करें इंतजार

धनतेरस से पहले सोने की कीमतें नई ऊंचाई पर, खरीदें या गिरावट का करें इंतजार

संक्षेप: MCX Gold Price: एमसीएक्स (MCX) पर आज शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। धनतेरस से पहले दिसंबर वायदा सोना ₹1,31,699 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो लगभग ₹1,800 या 1.4 प्रतिशत की बढ़त है।

Fri, 17 Oct 2025 09:47 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

MCX Gold Price: एमसीएक्स (MCX) पर आज शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। दिसंबर वायदा सोना ₹1,31,699 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो लगभग ₹1,800 या 1.4 प्रतिशत की बढ़त है। दिसंबर वायदा चांदी ₹1,68,950 प्रति किलोग्राम पर पहुंची, यानी लगभग ₹1,300 या 1 प्रतिशत की उछाल आई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के दामों में इस हफ्ते 2008 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज हुई है। शुक्रवार को सोने की कीमतें 1.2 प्रतिशत बढ़कर 4,379.93 डॉलर प्रति औंस हो गईं, जिससे बाजार पूंजीकरण 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से बुलियन मार्केट में रौनक देखी जा रही है। डॉलर में कमजोरी भी एक बड़ा कारण रही डॉलर इंडेक्स 0.20 प्रतिशत गिरा, जिससे विदेशी मुद्राओं में सोना सस्ता हुआ और मांग बढ़ गई।

घरेलू बाजार में मांग में उछाल

भारत में सोने की मांग तेजी से बढ़ी है। टाइटन के आभूषण विभाग तनिष्क के सीईओ अजय चावला ने कहा कि ग्राहक बड़ी संख्या में सोना खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि दाम और बढ़ेंगे। आमतौर पर इतने ऊंचे दाम पर मांग घट जाती है, लेकिन इस बार "फियर ऑफ मिसिंग आउट" (FOMO) की वजह से लोग पीछे नहीं हट रहे।

कीमतों में उछाल के कारण

घरेलू स्पॉट गोल्ड की कीमतें इस साल अब तक 65 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके पीछे कई कारण हैं…

वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता

केंद्रीय बैंकों द्वारा भारी मात्रा में सोना खरीदना

अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में मजबूत निवेश ​

निवेशकों के लिए सलाह

ऑगमोंट की रिसर्च हेड रेनिशा चैनानी के अनुसार, सोने की तेजी फिलहाल अनिश्चित स्थितियों, ब्याज दर कटौती की उम्मीदों और मजबूत सेंट्रल बैंक खरीद से प्रेरित है। हालांकि निकट भविष्य में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, क्योंकि कीमतें अब ऊंचे स्तर पर हैं। चैनानी के अनुसार, अगर आपने पहले से अच्छा निवेश किया है तो आंशिक मुनाफा निकालना बेहतर है, लेकिन नए निवेशक गिरावट पर खरीदारी करें, ऊंचे दामों पर नहीं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold mcx silver price Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।