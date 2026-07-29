सोने का भाव आज गिरा और चांदी के रेट में इजाफा, ऐसा क्यों हुआ?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बुधवार (29 जुलाई) सुबह सोने और चांदी के भाव में मिलाजुला बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह 9:05 बजे के करीब एमसीएक्स पर अगस्त वायदा सोना 0.21 प्रतिशत गिरकर ₹1,41,331 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि सितंबर वायदा चांदी 0.34 प्रतिशत चढ़कर ₹2,16,577 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

सोने-चांदी की चाल को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स फेड की नीति बैठक और ब्याज दरों का अनुमान: अमेरिकी फेड का नीतिगत फैसला आज भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे आएगा, जबकि फेड चेयरमैन केविन वार्श के बयान की उम्मीद रात 12:00 बजे है। बाजार को उम्मीद है कि फेड इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि जून में मुद्रास्फीति के आंकड़े अनुमान से कम आए थे। हालांकि, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से मुद्रास्फीति फिर से उछल सकती है, जिससे फेड को सितंबर और दिसंबर में दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं।

रॉयटर्स के मुताबिक, फेडवॉच टूल के आंकड़े बताते हैं कि बाजार सितंबर में दर बढ़ोतरी की 76 प्रतिशत संभावना जता रहा है, जबकि 29 जुलाई को 25 आधार अंकों (0.25 प्रतिशत) की बढ़ोतरी की संभावना 30 प्रतिशत है।

मास्टर कैपिटल सर्विसेज के मुख्य शोध अधिकारी रवि सिंह ने कहा, "बाजार अभी दर बढ़ने की लगभग एक-तिहाई संभावना के साथ कारोबार कर रहा है। सख्त मौद्रिक नीति की आशंका ने डॉलर इंडेक्स को 14 महीने के हाई पर पहुंचा दिया है, जिससे सोने-चांदी पर दबाव बना है।"

दूसरे देशों के बैंकों पर नजर: अमेरिका के अलावा, बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) और बैंक ऑफ जापान (BoJ) भी गुरुवार और शुक्रवार को ब्याज दरों में बदलाव न करने का फैसला ले सकते हैं। गौरतलब है कि ऊंची ब्याज दरें सोने के लिए नकारात्मक होती हैं, क्योंकि इससे बिना ब्याज देने वाली इस मेटल को रखने का अवसर लागत बढ़ जाता है।

डॉलर और बॉन्ड यील्ड का असर: इधर, डॉलर इंडेक्स 0.10 प्रतिशत फिसलकर 101.30 पर आ गया, जबकि अमेरिकी 10-साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड पिछले सत्र के 4.60 प्रतिशत से बढ़कर 4.61 प्रतिशत हो गई।

भू-राजनीतिक तनाव का असर: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। खबरों के अनुसार, अमेरिकी सेना ने मंगलवार को कहा कि उसने मध्य पूर्व में अपनी सेनाओं पर ईरान की ओर से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका। इस ताजा तनाव का सीधा असर कच्चे तेल पर पड़ा और ब्रेंट क्रूड सुबह 9:30 बजे के आसपास 4 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर $88 प्रति बैरल के पास पहुंच गया।

आज क्या सोना-चांदी खरीदें या रुकें पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार, आज के सत्र में सोने को ₹4,010 और ₹3,974 पर सपोर्ट तथा ₹4,070 और ₹4,110 पर रजिस्टेंस मिलेगा।

चांदी के लिए सपोर्ट ₹56.80 और ₹56 पर, जबकि रजिस्टेंस ₹58.40 और ₹59.10 पर रहेगा। भारतीय बाजारों के लिए जैन ने कहा कि सोने को ₹1,40,800 और ₹1,40,000 पर सपोर्ट तथा ₹1,42,200 और ₹1,43,100 पर प्रतिरोध है।चांदी के लिए सपोर्ट ₹2,14,000 और ₹2,12,200 पर, जबकि प्रतिरोध ₹2,17,700 और ₹2,20,000 पर है।