सोने के भाव गिरे, चांदी के चमके, अब इस रेट में मिल रहा 10 ग्राम गोल्ड

Wed, 12 Nov 2025 12:29 PM

Gold Silver Price 12 Nov.: आज 24 कैरेट सोने का भाव 787 रुपये सस्ता होकर 123362 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 127082 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 159697 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 286 रुपये बढ़कर 155046 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। इस साल सोना 47622 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 64029 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 7512 रुपये ही सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 23054 रुपये गिर चुके हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 784 रुपये सस्ता होकर 122868 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 126554 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 720 रुपये टूट कर 113000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 116390 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड का भाव 18 कैरेट गोल्ड 590 रुपये की गिरावट के साथ 92522 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 95297 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

किस शहर में किस भाव बिक रहे सोना-चांदी मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव: 1,24,240 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव: 1,13,887 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में एमसीएक्स सोने का भाव: 1,23,986.00 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में चाँदी का भाव: 1,55,760 रुपये प्रति कि.ग्रा.

मुंबई में एमसीएक्स सिल्वर 999 का भाव: 1,55,760 रुपये प्रति कि.ग्रा.

पुणे में सोने और चाँदी की कीमतें: 12 नवंबर पुणे में 24 कैरेट सोने का भाव: 1,24,190 रुपये प्रति 10 ग्राम

पुणे में 22 कैरेट सोने का भाव: 1,13,841 रुपये प्रति 10 ग्राम

पुणे में एमसीएक्स सोने का भाव : 1,23,943 रुपये प्रति 10 ग्राम।

पुणे में चांदी बुलियन का भाव : 1,55,690 रुपये प्रति किलोग्राम।

पुणे में एमसीएक्स सिल्वर 999 का भाव : 1,55,690 रुपये प्रति किलोग्राम।

दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतें नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव : 1,23,980 रुपये प्रति 10 ग्राम।

नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव : 1,13,648 रुपये प्रति 10 ग्राम।

नई दिल्ली में एमसीएक्स सोने का भाव : 1,23,943 रुपये प्रति 10 ग्राम।

नई दिल्ली में चांदी बुलियन का भाव : 1,55,430 रुपये प्रति किलोग्राम।

नई दिल्ली में एमसीएक्स सिल्वर 999 का भाव : 1,55,430 रुपये प्रति किलोग्राम।

कोलकाता में सोने और चाँदी की कीमतें : 12 नवंबर कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव: 1,24,030 रुपये/10 ग्राम

कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव: 1,13,694 रुपये/10 ग्राम

कोलकाता में एमसीएक्स सोने का भाव: 1,23,943 रुपये/10 ग्राम

कोलकाता में चाँदी का भाव: 1,55,490 रुपये/किग्रा

कोलकाता में एमसीएक्स सिल्वर 999 का भाव: 1,55,490 रुपये/किग्रा

अहमदाबाद में सोने और चाँदी की कीमतें: 12 नवंबर अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने का भाव: 1,24,360 रुपये/10 ग्राम

अहमदाबाद में 22 कैरेट सोने का भाव: 1,13,997 रुपये/10 ग्राम

अहमदाबाद में एमसीएक्स सोने का भाव: 1,23,943 रुपये/10 ग्राम

अहमदाबाद में चांदी का भाव: 1,55,900 रुपये/किलो

अहमदाबाद में MCX सिल्वर 999 का भाव: 1,55,900 रुपये/किलो

बेंगलुरु में सोने और चांदी की कीमतें: 12 नवंबर बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव: 1,24,400 रुपये/10 ग्राम

बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने का भाव: 1,14,033 रुपये/10 ग्राम

एमसीएक्स पर आज बेंगलुरु में सोने का भाव 1,24,050 रुपये/10 ग्राम है।

बेंगलुरु में चांदी का भाव: 1,55,930 रुपये/किलो

बेंगलुरु में MCX सिल्वर 999 का भाव: 1,55,930 रुपये/किलो

हैदराबाद में सोने और चांदी की कीमतें: 12 नवंबर हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव: 1,24,500 रुपये/10 ग्राम

हैदराबाद में 22 कैरेट सोने का भाव: 1,14,125 रुपये/10 ग्राम।

हैदराबाद में एमसीएक्स सोने का भाव: 124,050 रुपये/10 ग्राम।

हैदराबाद में चांदी बुलियन का भाव: 1,56,050 रुपये/किग्रा।

हैदराबाद में एमसीएक्स सिल्वर 999 का भाव: 1,56,050 रुपये/किग्रा।

चेन्नई में सोने और चांदी की कीमतें: 12 नवंबर। चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव: 1,24,660 रुपये/10 ग्राम।

चेन्नई में 22 कैरेट सोने का भाव: 1,14,272 रुपये/10 ग्राम।

चेन्नई में एमसीएक्स सोने का भाव: 1,24,050 रुपये/10 ग्राम।

चेन्नई में चांदी बुलियन का भाव: 1,56,260 रुपये/किग्रा।

चेन्नई में एमसीएक्स सिल्वर 999 का भाव - 1,56,260 रुपये प्रति किलोग्राम।