Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अमेरिकी बाजार में सोना लुढ़का, भारत में चढ़ गए भाव, चेक करें 10 ग्राम गोल्ड का आज का रेट

By Drigraj Madheshia
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Gold Silver Rates Today: सुबह 9:15 बजे के करीब एमसीएक्स पर सोना 0.30% की बढ़त के साथ ₹1,41,322 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 1.38% चढ़कर ₹2,19,400 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई
अमेरिकी बाजार में सोना लुढ़का, भारत में चढ़ गए भाव, चेक करें 10 ग्राम गोल्ड का आज का रेट

Gold Silver Rates Today: एमसीएक्स पर सोमवार, 20 जुलाई को सुबह के कारोबार में सोने और चांदी के भाव चढ़ गए। इसका मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर में हल्की नरमी के बाद खरीदारी बढ़ना था, हालांकि, कच्चे तेल के दाम ऊंचे बने रहे, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं बनी हुई हैं।

सुबह 9:15 बजे के करीब एमसीएक्स पर सोना 0.30% की बढ़त के साथ ₹1,41,322 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 1.38% चढ़कर ₹2,19,400 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

अमेरिकी बाजार में सोना लुढ़का

हालांकि, अमेरिकी बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड तेल $90 प्रति बैरल के पार चला गया, जिससे महंगाई की चिंता और फेड द्वारा इस साल दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदें और मजबूत हुईं। सोने को महंगाई से बचाव का साधन माना जाता है, लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, क्योंकि ऊंची दरें बिना ब्याज वाली संपत्ति जैसे सोना को रखना महंगा कर देती हैं।

अमेरिका-ईरान तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने सोमवार सुबह ईरान पर लगातार नौवीं रात हवाई हमले किए। वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को कहा कि वाशिंगटन तेहरान के साथ कूटनीतिक समाधान के लिए अब भी खुला है।

डॉलर इंडेक्स का इंपैक्ट

इधर, डॉलर इंडेक्स 100.87 के स्तर से घटकर 100.71 पर आ गया, जिससे विदेशी मुद्राओं में खरीदारों के लिए सोना थोड़ा सस्ता हो गया। लेकिन कच्चे तेल के $90 प्रति बैरल से ऊपर लौटने ने महंगाई के डर और दर बढ़ोतरी की संभावनाओं को हवा दे दी है।

ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग में मर्ज होंगे पे लेवल? सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर आया अपडेट

फेड की दर बढ़ोतरी को लेकर बाजार की उम्मीदें

रॉयटर्स के मुताबिक, सीएमई फेडवॉच टूल के आंकड़े बताते हैं कि बाजार अब दिसंबर में ब्याज दर बढ़ोतरी की 82% संभावना जता रहा है, जबकि पिछले हफ्ते यह 73% थी। मास्टर कैपिटल सर्विसेज के मुख्य शोध अधिकारी रवि सिंह के अनुसार, हालिया अमेरिकी मुद्रास्फीति और श्रम बाजार के आंकड़ों ने नरम आर्थिक पृष्ठभूमि दिखाई है, फिर भी नए भू-राजनीतिक संघर्ष ने फेड की ब्याज दरों पर ध्यान केंद्रित कर दिया है।

ये भी पढ़ें:सोना-चांदी भाव आज: ₹140718 पर पहुंचा Gold और ₹215512 पर आई Silver

कुछ समय के लिए बाजार ने जुलाई में दर बढ़ोतरी की 40% संभावना भी दिखाई थी, जो बाद में घटकर करीब 10% रह गई। इन सबके बावजूद, ऊंचे तेल दाम और मजबूत डॉलर के आगे सोना पारंपरिक सुरक्षित निवेश की मांग के बावजूद संघर्ष कर रहा है।

सोने-चांदी के लिए अहम स्तर

रवि सिंह का कहना है कि एमसीएक्स सोने के दैनिक चार्ट पर लगातार निचले टॉप और निचले बॉटम बन रहे हैं। कीमतें 21-दिन और 55-दिन की ईएमए से नीचे हैं, जो दर्शाता है कि गिरावट का रुख अभी बरकरार है।

अगला बड़ा सपोर्ट ₹1,36,000 के पास नजर आ रहा है, जबकि ऊपर 21-दिन की ईएमए करीब ₹1,44,000 एक मजबूत रजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जब तक कीमतें इस स्तर से नीचे रहेंगी, रणनीति 'बिकवाली पर खरीदारी' ही बेहतर होगी।

ये भी पढ़ें:एक समोसे की कीमत में करीब 6.5 लीटर पेट्रोल! यह मजाक नहीं है

पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार, आज के सत्र में एमसीएक्स पर गोल्ड का सपोर्ट ₹1,40,400 और ₹1,39,650 तथा रजिस्टेंस ₹1,41,500 और ₹1,42,200 है। सिल्वर का सपोर्ट ₹2,14,400 और ₹2,11,000 तथा रजिस्टेंस ₹2,18,800 और ₹2,21,000 है।

लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सलाह

जैन की सलाह है कि लंबी अवधि के निवेशक इस गिरावट में SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के जरिए सोने-चांदी में इन्वेस्ट सकते हैं। लेकिन ट्रेडर्स को लॉन्ग पोजीशन में सोने के लिए ₹1,39,650 और चांदी के लिए ₹2,14,000 के बंद भाव पर स्टॉपलॉस रखना चाहिए और हर तेजी पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Gold silver mcx Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।