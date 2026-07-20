अमेरिकी बाजार में सोना लुढ़का, भारत में चढ़ गए भाव, चेक करें 10 ग्राम गोल्ड का आज का रेट

Gold Silver Rates Today: एमसीएक्स पर सोमवार, 20 जुलाई को सुबह के कारोबार में सोने और चांदी के भाव चढ़ गए। इसका मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर में हल्की नरमी के बाद खरीदारी बढ़ना था, हालांकि, कच्चे तेल के दाम ऊंचे बने रहे, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं बनी हुई हैं।

सुबह 9:15 बजे के करीब एमसीएक्स पर सोना 0.30% की बढ़त के साथ ₹1,41,322 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 1.38% चढ़कर ₹2,19,400 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

अमेरिकी बाजार में सोना लुढ़का हालांकि, अमेरिकी बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड तेल $90 प्रति बैरल के पार चला गया, जिससे महंगाई की चिंता और फेड द्वारा इस साल दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदें और मजबूत हुईं। सोने को महंगाई से बचाव का साधन माना जाता है, लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, क्योंकि ऊंची दरें बिना ब्याज वाली संपत्ति जैसे सोना को रखना महंगा कर देती हैं।

अमेरिका-ईरान तनाव अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने सोमवार सुबह ईरान पर लगातार नौवीं रात हवाई हमले किए। वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को कहा कि वाशिंगटन तेहरान के साथ कूटनीतिक समाधान के लिए अब भी खुला है।

डॉलर इंडेक्स का इंपैक्ट इधर, डॉलर इंडेक्स 100.87 के स्तर से घटकर 100.71 पर आ गया, जिससे विदेशी मुद्राओं में खरीदारों के लिए सोना थोड़ा सस्ता हो गया। लेकिन कच्चे तेल के $90 प्रति बैरल से ऊपर लौटने ने महंगाई के डर और दर बढ़ोतरी की संभावनाओं को हवा दे दी है।

फेड की दर बढ़ोतरी को लेकर बाजार की उम्मीदें रॉयटर्स के मुताबिक, सीएमई फेडवॉच टूल के आंकड़े बताते हैं कि बाजार अब दिसंबर में ब्याज दर बढ़ोतरी की 82% संभावना जता रहा है, जबकि पिछले हफ्ते यह 73% थी। मास्टर कैपिटल सर्विसेज के मुख्य शोध अधिकारी रवि सिंह के अनुसार, हालिया अमेरिकी मुद्रास्फीति और श्रम बाजार के आंकड़ों ने नरम आर्थिक पृष्ठभूमि दिखाई है, फिर भी नए भू-राजनीतिक संघर्ष ने फेड की ब्याज दरों पर ध्यान केंद्रित कर दिया है।

कुछ समय के लिए बाजार ने जुलाई में दर बढ़ोतरी की 40% संभावना भी दिखाई थी, जो बाद में घटकर करीब 10% रह गई। इन सबके बावजूद, ऊंचे तेल दाम और मजबूत डॉलर के आगे सोना पारंपरिक सुरक्षित निवेश की मांग के बावजूद संघर्ष कर रहा है।

सोने-चांदी के लिए अहम स्तर रवि सिंह का कहना है कि एमसीएक्स सोने के दैनिक चार्ट पर लगातार निचले टॉप और निचले बॉटम बन रहे हैं। कीमतें 21-दिन और 55-दिन की ईएमए से नीचे हैं, जो दर्शाता है कि गिरावट का रुख अभी बरकरार है।

अगला बड़ा सपोर्ट ₹1,36,000 के पास नजर आ रहा है, जबकि ऊपर 21-दिन की ईएमए करीब ₹1,44,000 एक मजबूत रजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जब तक कीमतें इस स्तर से नीचे रहेंगी, रणनीति 'बिकवाली पर खरीदारी' ही बेहतर होगी।

पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार, आज के सत्र में एमसीएक्स पर गोल्ड का सपोर्ट ₹1,40,400 और ₹1,39,650 तथा रजिस्टेंस ₹1,41,500 और ₹1,42,200 है। सिल्वर का सपोर्ट ₹2,14,400 और ₹2,11,000 तथा रजिस्टेंस ₹2,18,800 और ₹2,21,000 है।