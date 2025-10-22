सोने के भाव में 12 साल की सबसे बड़ी गिरावट, चांदी 8.7% टूटी, क्या हैं आज के रेट
Gold Silver Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंगलवार को सोने-चांदी में काफी तेज गिरावट देखने को मिली। हाजिर सोना 6.3% गिरकर 4,082.03 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि हाजिर चांदी 8.7% गिरकर 47.89 डॉलर प्रति औंस पर आ गई थी। हालांकि, आज 22 अक्टूबर को सोने-चांदी के दाम में फिर तेजी देखने को मिली। चांदी 1 प्रतिशत से अधिक चढ़कर 48.265 डॉलर पर पहुंच गई और सोना करीब 0.87 प्रतिशत की तेजी के साथ 4143 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।
सोना जहां 12 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज कर चुका था वहीं, चांदी में फरवरी 2021 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट, सप्ताह भर चली तेजी के बाद व्यापक बाजार में हुई बिकवाली के बीच आई, जिसने कीमती धातुओं को लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया था।
इस साल जब सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं में बड़ी तेजी आई थी, उसी के बाद अब उनमें अचानक गिरावट देखी जा रही है। यह तेजी मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों की बढ़ती खरीद और अमेरिका जैसे देशों की कमजोर आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता के कारण आई थी। इसके विपरीत, शेयर बाजार अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है क्योंकि निवेशक अमेरिकी कंपनियों के मजबूत नतीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
बार्कलेज के अनुसार, हाल ही में व्यापार और कर्ज संबंधी चिंताओं के बावजूद वैश्विक हेज फंड और लंबी अवधि के निवेशकों की शेयर होल्डिंग एक साल से भी अधिक के उच्च स्तर पर है। पाइपर सैंडलर के विश्लेषक क्रेग जॉनसन ने कहा, “हमें आने वाले कुछ हफ्तों में शेयर बाजार में कुछ ठहराव या गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसे हम स्वस्थ और आवश्यक मानते हैं।”
क्यों गिरे सोने-चांदी के दाम
कई कारकों के चलते कीमती धातुओं में गिरावट आई, जिनमें चीन और अमेरिका के बीच सकारात्मक व्यापार वार्ता, मजबूत डॉलर, अमेरिकी सरकार के शट डाउन होने और भारत में त्योहारी खरीदारी का दौर खत्म होने के कारण निवेशकों की मुनाफा वसूली शामिल है।
भारत में आज शाम दिखेगा असर
अनुज गुप्ता, निदेशक, या वेल्थ के मुताबिक फिलहाल भारतीय बाजार बंद हैं। विदेशी बाजारों में तेज गिरावट का असर बुधवार की शाम एमसीएक्स के खुलने के बाद दिखेगा। अगर विदेशी बाजार नहीं संभले को सोना-चांदी भारी गिरावट के साथ खुल सकते हैं। ट्रंप के चीन के साथ टैरिफ विवाद सुलझाने के प्रयास करने वाले बयान के बाद मुनाफावसूली शुरू हुई। इसके अलावा भारतीय बाजारों की त्योहारी मांग घटने का भी असर दिखाई दिया।