मुख्य बातें

Gold Price: सोने की कीमतों में पिछले एक महीने में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना करीब ₹18,530 तक सस्ता हो चुका है। ऐसे में जो लोग सोना खरीदने या इसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उनके मन में सवाल है कि क्या मौजूदा भाव पर खरीदारी करना सही रहेगा या अभी और गिरावट का इंतजार करना चाहिए? दरअसल, आने वाले दिनों में अमेरिका के तीन बड़े आर्थिक फैसले सोने की कीमतों की अगली दिशा तय कर सकते हैं। 25 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच आने वाले महंगाई, रोजगार और ब्याज दरों से जुड़े ये आंकड़े गोल्ड मार्केट में बड़ा उतार-चढ़ाव ला सकते हैं। ऐसे में निवेशकों की नजर इन तीन तारीखों पर टिकी हुई है।

एक महीने में 10 ग्राम सोना ₹18,530 सस्ता घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमतों में करीब एक महीने में लगभग 13% की गिरावट आई है। 23 अक्टूबर को 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,45,430 था, जो 23 नवंबर तक घटकर करीब ₹1,26,900 रह गया। यानी एक महीने में 10 ग्राम सोना करीब ₹18,530 सस्ता हो गया। इस गिरावट के बाद खरीदारों के लिए सोना खरीदना पहले के मुकाबले थोड़ा आसान हुआ है। लेकिन जल्दबाजी में पूरा पैसा निवेश करना कितना सही होगा, यह समझना जरूरी है।

इन 3 तारीखों पर रहेगी बाजार की नजर सोने की कीमतों के लिए अमेरिका से आने वाली तीन खबरें काफी अहम मानी जा रही हैं।

1. 25 नवंबर 2026: महंगाई के आंकड़े इस दिन अमेरिका के PCE महंगाई के आंकड़े जारी होने हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर फैसला लेते समय इन आंकड़ों को काफी अहमियत देता है। अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा रहती है, तो ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका बढ़ सकती है। इससे डॉलर मजबूत हो सकता है और सोने पर दबाव आ सकता है।

2. 4 दिसंबर 2026: रोजगार के आंकड़े अमेरिका में 4 दिसंबर को रोजगार से जुड़े आंकड़े जारी होंगे। अगर वहां नई नौकरियों की संख्या उम्मीद से ज्यादा रहती है, तो डॉलर को मजबूती मिल सकती है। इसका असर सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। वहीं, कमजोर रोजगार आंकड़े सोने को सहारा दे सकते हैं।

3. 9 दिसंबर 2026: फेडरल रिजर्व का फैसला अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली पॉलिसी बैठक का फैसला 9 दिसंबर को अमेरिका में आएगा। भारत में यह घोषणा 10 दिसंबर को देखने को मिलेगी। फेड ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला लेता है और आगे के लिए क्या संकेत देता है, इससे सोने की कीमतों की दिशा तय हो सकती है।

जनवरी 2027 तक बन सकता है सोने का निचला स्तर कोटक नियो के कमोडिटी और करेंसी रिसर्च हेड अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक, सोने की कीमतों में अभी कुछ और गिरावट आ सकती है। हालांकि, उनका मानना है कि जनवरी 2027 तक सोने का निचला स्तर बनने की संभावना है। उनका कहना है कि डॉलर की मजबूती के कारण सोने में नए निचले स्तर भी देखने को मिल सकते हैं।

अभी सोना खरीदें या इंतजार करें? जानकारों के मुताबिक, मौजूदा समय में एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय धीरे-धीरे निवेश करना बेहतर तरीका हो सकता है।

एकमुश्त निवेश: अगर कीमतें बढ़ती हैं तो फायदा मिल सकता है, लेकिन आगे गिरावट आने पर नुकसान भी हो सकता है।

थोड़ा-थोड़ा निवेश: अलग-अलग समय पर खरीदारी करने से औसत खरीद कीमत को संतुलित करने में मदद मिल सकती है।

गोल्ड SIP: जो लोग पहले से गोल्ड SIP कर रहे हैं, वे अपने निवेश को जारी रखने पर विचार कर सकते हैं।

फेड के फैसले का इंतजार: इससे ब्याज दरों को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन तब तक सोने के भाव बढ़ भी सकते हैं।