gold prices fall 10 grams now sells for this much silver becomes expensive सोने के भाव में गिरावट, अब इतने में बिक रहा 10 ग्राम गोल्ड, चांदी हुई महंगी
Hindustan Hindi News
gold prices fall 10 grams now sells for this much silver becomes expensive

सोने के भाव में गिरावट, अब इतने में बिक रहा 10 ग्राम गोल्ड, चांदी हुई महंगी

Gold Silver Price 25 September: सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के भाव में बदलाव दिख रहा है। त्योहारी सीजन में आज 24 कैरेट गोल्ड 352 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं चांदी की कीमत में बुधवार के बंद भाव के मुकाबले आज 467 रुपये प्रति किलो का उछाल आया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 12:54 PM
Gold Silver Price 25 September: सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के भाव में बदलाव दिख रहा है। त्योहारी सीजन में आज 24 कैरेट गोल्ड 352 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं चांदी की कीमत में बुधवार के बंद भाव के मुकाबले आज 467 रुपये प्रति किलो का उछाल आया है। बुलियन मार्केट में सोना आज बिना जीएसटी 113232 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं, चांदी बिना जीएसटी 134556 रुपये पर खुली। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 116628 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 138592 रुपये प्रति किलो पर है।

आइबीजेए के मुताबिक बुधवार को सोना बिना जीएसटी 113584 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 134089 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

बता दें इस सितंबर में सोना 10844 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 16984 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 350 रुपये कम होकर 112779 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 116162 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 322 रुपये टूटकर 103721 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 106832 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 264 रुपये गिरकर 84924 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 87471 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड 206 रुपये महंगा होकर 66241 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 68228 रुपये पर पहुंच गया है।

कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कैसे तय होते हैं?

सोने के भाव उसकी शुद्धता (Purity) पर निर्भर करते हैं, जिसे कैरेट (Karat) में मापा जाता है। कैरेट यह बताता है कि सोने के आभूषण में कितना शुद्ध सोना है और कितनी अन्य धातुएं मिली हैं।

24 कैरेट: इसे सोने का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, जिसमें 99.9% शुद्ध सोना होता है। यह बहुत नरम होता है, इसलिए इससे गहने बनाना मुश्किल होता है।

22 कैरेट (916): इसमें 91.6% शुद्ध सोना होता है और बाकी 8.4% में तांबा, चांदी या जिंक जैसी धातुएं मिली होती हैं। यह आभूषण बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह 24 कैरेट की तुलना में अधिक मजबूत होता है।

18 कैरेट (750): इसमें 75% सोना और 25% अन्य धातुएं होती हैं।

14 कैरेट (585): इसमें 58.5% सोना और 41.5% अन्य धातुएं होती हैं।

जैसे-जैसे कैरेट की संख्या घटती है, सोने की शुद्धता भी घटती जाती है, और इसी कारण उसका भाव भी कम हो जाता है। यही कारण है कि 24 कैरेट सोने का भाव 22 कैरेट से और 22 कैरेट का भाव 18 कैरेट से हमेशा अधिक होता है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

