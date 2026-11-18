सोना हुआ सस्ता, 14 महीने के निचले स्तर पर दाम, इन कंपनियों के शेयर धड़ाम
मुख्य बातें
- गोल्ड के दाम इंटरनेशनल मार्केट में धड़ाम हो गए हैं
- ग्लोबल मार्केट में गोल्ड 3800 डॉलर प्रति औंस के नीचे पहुंच गया है
- गोल्ड के रेट में आई इस गिरावट का सीधा असर सोना गिरवी रखकर लोन देने वाली कंपनियों के शेयरों पर पड़ा है
- इन कंपनियों के शेयर 5% तक लुढ़क गए हैं
ग्लोबल मार्केट में सोने के दाम धड़ाम हो गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेज 3800 डॉलर प्रति औंस के नीचे जा पहुंचे हैं। 14 महीने में सोने की कीमतों का यह सबसे निचला स्तर है। सोने के दाम घटने का सीधा असर गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयरों पर पड़ा है। सोना और इससे बनी ज्वैलरी गिरवी रखकर लोन देने वाली कंपनियों मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट तक लुढ़क गए हैं।
गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयरों का हाल
गोल्ड लोन देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance) के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक टूटकर 282.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 297 रुपये पर बंद हुए थे। वहीं, मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) के शेयर बुधवार को 4 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 2626.65 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 2754 रुपये पर बंद हुए थे। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयरों पर बुधवार को बिकवाली का तेज दबाव देखने को मिला है। पिछले 4 दिन में मणप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में 12 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, मुथूट फाइनेंस के शेयर 4 दिन में 10 पर्सेंट टूट गए हैं।
इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेज
ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 1.4 पर्सेंट लुढ़ककर 3797.11 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। गोल्ड की कीमतें सितंबर 2025 के बाद पहली बार 3800 डॉलर प्रति औंस के नीचे आई हैं। दिसंबर डिलीवरी वाला यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 1.7 पर्सेंट घटकर 3799.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है।
52 हफ्ते के हाई लेवल से 37% लुढ़क गए हैं मुथूट फाइनेंस के शेयर
मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 37 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। मुथूट फाइनेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4149 रुपये है। कंपनी के शेयर 29 जनवरी 2026 को इस स्तर पर थे। कंपनी के शेयर 18 नवंबर 2026 को 2626.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से करीब 26 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। गोल्ड लोन देने वाली इस कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 381.40 रुपये है। कंपनी के शेयर 30 जुलाई 2026 को इस स्तर पर थे। कंपनी के शेयर 18 नवंबर 2026 को 282.05 रुपये पर जा पहुंचे हैं।
इस साल 31% से ज्यादा टूट गए हैं मुथूट फाइनेंस के शेयर
गोल्ड लोन देने वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस के शेयर इस साल अब तक 31 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2026 को मुथूट फाइनेंस के शेयर 3838.30 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 नवंबर 2026 को 2626.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। मणप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में इस साल अब तक 10 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है।
डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी
विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।