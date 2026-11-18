मुख्य बातें

ग्लोबल मार्केट में सोने के दाम धड़ाम हो गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेज 3800 डॉलर प्रति औंस के नीचे जा पहुंचे हैं। 14 महीने में सोने की कीमतों का यह सबसे निचला स्तर है। सोने के दाम घटने का सीधा असर गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयरों पर पड़ा है। सोना और इससे बनी ज्वैलरी गिरवी रखकर लोन देने वाली कंपनियों मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट तक लुढ़क गए हैं।

गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयरों का हाल

गोल्ड लोन देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance) के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक टूटकर 282.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 297 रुपये पर बंद हुए थे। वहीं, मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) के शेयर बुधवार को 4 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 2626.65 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 2754 रुपये पर बंद हुए थे। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयरों पर बुधवार को बिकवाली का तेज दबाव देखने को मिला है। पिछले 4 दिन में मणप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में 12 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, मुथूट फाइनेंस के शेयर 4 दिन में 10 पर्सेंट टूट गए हैं।





इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेज

ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 1.4 पर्सेंट लुढ़ककर 3797.11 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। गोल्ड की कीमतें सितंबर 2025 के बाद पहली बार 3800 डॉलर प्रति औंस के नीचे आई हैं। दिसंबर डिलीवरी वाला यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 1.7 पर्सेंट घटकर 3799.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है।

52 हफ्ते के हाई लेवल से 37% लुढ़क गए हैं मुथूट फाइनेंस के शेयर

मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 37 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। मुथूट फाइनेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4149 रुपये है। कंपनी के शेयर 29 जनवरी 2026 को इस स्तर पर थे। कंपनी के शेयर 18 नवंबर 2026 को 2626.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से करीब 26 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। गोल्ड लोन देने वाली इस कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 381.40 रुपये है। कंपनी के शेयर 30 जुलाई 2026 को इस स्तर पर थे। कंपनी के शेयर 18 नवंबर 2026 को 282.05 रुपये पर जा पहुंचे हैं।