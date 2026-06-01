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सोने के भाव आज ₹1516 गिरे, चांदी के दाम भी लुढ़के, अब इतने का रह गया 10 ग्राम गोल्ड

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Silver Rates Today 1 June: MCX पर सोने की कीमतों में आज 0.84 प्रतिशत यानी 1516 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई और यह 1,59,533 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, चांदी के भाव में 0.34 प्रतिशत या 910 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई।

सोने के भाव आज ₹1516 गिरे, चांदी के दाम भी लुढ़के, अब इतने का रह गया 10 ग्राम गोल्ड

Gold Silver Rates Today 1 June: घरेलू वायदा बाजार यानी MCX में सोमवार, 1 जून 2026 को सोने के दाम दबाव में खुले। मजबूत डॉलर और ऊंचे कच्चे तेल के दामों ने सोने की चमक फीकी कर दी। इसके अलावा, अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर जारी अनिश्चितता पर भी निवेशकों की नजर बनी रही।

एमसीएक्स पर सोने और चांदी के शुरुआती भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमतों में सुबह 9:28 बजे के आसपास 0.84 प्रतिशत यानी 1516 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई और यह 1,59,533 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, चांदी के भाव में 0.34 प्रतिशत या 910 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई।

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज क्या हैं सोने के रेट

अमेरिकी बाजार में भी सोने की कीमतों पर दबाव देखा गया। मजबूत डॉलर और बढ़ते तेल दामों के चलते अमेरिकी गोल्ड वायदा 0.8 प्रतिशत गिरकर 4,558.10 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर आ गया।

डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल का प्रभाव

डॉलर इंडेक्स में लगभग 0.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मजबूत डॉलर के कारण दूसरी करेंसी वाले खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है, जिससे मांग प्रभावित होती है। दूसरी ओर, कच्चे तेल की कीमतों में 2 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया। इसके पीछे अमेरिका-ईरान समझौते पर लगातार बनी अनिश्चितता मुख्य वजह रही।

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तेल के ऊंचे दाम मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर पर बने रहने का जोखिम पैदा करते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति सख्त किए जाने की आशंका बलवती होती है और सोने जैसी बिना ब्याज वाली संपत्ति पर दबाव बढ़ता है।

अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर संशय

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सप्ताहांत में अमेरिका और ईरान ने मसौदा समझौते में बदलाव को लेकर संदेशों का आदान-प्रदान किया। इस प्रस्तावित डील का उद्देश्य सीजफॉयर को विस्तार देना और होर्मुज स्ट्रेट को व्यापार के लिए खोलना है, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि दोनों पक्षों के बीच कोई खास प्रगति हो रही है या नहीं।

इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी प्रस्तावित डील स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करती है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। इस भू-राजनीतिक घटनाक्रम ने बाजार की धारणा को प्रभावित रखा, जिसका असर सोने की कीमतों पर पड़ा।

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(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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