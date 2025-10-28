Hindustan Hindi News
सोना हुआ ₹13000 सस्ता, क्या है बड़ी गिरावट की वजह, खरीदारी का मौका- एक्सपर्ट की राय

संक्षेप: अमेरिका-चीन व्यापार समझौते को लेकर बढ़ते आशावाद ने कीमती धातुओं की मांग को कमजोर किया है। वहीं, ऊंचे स्तरों पर निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग (लाभ-वसूली) ने भी सोने की तेजी की रफ्तार को रोक दिया है।

Tue, 28 Oct 2025 07:34 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Gold Price Down: पिछले 10 महीनों से लगातार उछाल पर चल रहे सोने के बाजार में अब ठंडक देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर पर निवेशकों में बढ़ती रिस्क-ऑफ सेंटीमेंट और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े नए संकेतों के बीच MCX गोल्ड की कीमतों में तेज गिरावट आई है। मंगलवार के कारोबार में सोने की कीमत अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से करीब ₹13,000 प्रति 10 ग्राम लुढ़ककर ₹1,20,000 प्रति 10 ग्राम से नीचे पहुंच गई।

क्यों गिर रहा सोना

अमेरिका-चीन व्यापार समझौते को लेकर बढ़ते आशावाद ने कीमती धातुओं की मांग को कमजोर किया है। वहीं, ऊंचे स्तरों पर निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग (लाभ-वसूली) ने भी सोने की तेजी की रफ्तार को रोक दिया है। VT मार्केट्स के ग्लोबल स्ट्रैटेजी लीड रॉस मैक्सवेल ने कहा, “बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी और भू-राजनीतिक तनावों में कमी के कारण सोने की अल्पकालिक आकर्षण शक्ति कम हुई है, जिससे ऊंचे स्तरों पर निवेशकों ने मुनाफा वसूला है।” हालांकि, कीमतों में गिरावट के बावजूद सोना इस साल के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले एसेट क्लासेस में शामिल है, जो अब भी करीब 50% ऊपर है। इसकी मजबूती के पीछे केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी, राजकोषीय घाटे को लेकर चिंताएं, मुद्रा जोखिम और वैश्विक अनिश्चितता जैसे कारण हैं।

फेडरल रिजर्व की बैठक पर टिकी नजरें

अब बाजार की नजरें अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) की नीति बैठक पर टिकी हैं, जिसका परिणाम बुधवार को आने वाला है। अनुमान है कि फेड 25 बेसिस पॉइंट्स की ब्याज दर में कटौती कर सकता है। आमतौर पर, कम ब्याज दरें सोने जैसे नॉन-इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट्स के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं।

क्या यह गिरावट सोना खरीदने का मौका है

एनालिस्ट मानते हैं कि भले ही अल्पावधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहे, लेकिन सोने का दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। रॉस मैक्सवेल के अनुसार, “सोना बाजार की अस्थिरता के दौरान संपत्ति की रक्षा करने और महंगाई से बचाव के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प बना हुआ है। यदि फेड किसी भी तरह का नरम रुख अपनाता है या आगे और दर कटौती के संकेत देता है, तो सोने में फिर से तेजी लौट सकती है।”

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट (प्रेशियस मेटल रिसर्च) मानव मोदी ने कहा कि अमेरिका-चीन व्यापार सौदे से जुड़ा आशावाद सोने की कीमतों पर थोड़े समय के लिए दबाव बनाए रख सकता है, लेकिन फेड दर कटौती की उम्मीदें बाजार को सहारा दे सकती हैं। मोदी ने कहा, “बाजार प्रतिभागी इस सप्ताह 25 बेसिस पॉइंट्स की दर कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। यह नीति बैठक 20 दिन से अधिक लंबे शटडाउन के बाद हो रही है, ऐसे में चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टिप्पणियां आने वाले महीनों की मौद्रिक नीति और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दिशा पर महत्वपूर्ण संकेत देंगी।” उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा गिरावट निवेशकों के लिए ‘एक्यूमुलेशन’ (संग्रह) का मौका हो सकती है, हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि “खरीदारी से पहले कीमतों का स्थिर होना जरूरी है।”

लंबी अवधि के लिए अवसर

रॉस मैक्सवेल ने भी यही राय दोहराई कि लंबी अवधि के निवेशक इस गिरावट को पोर्टफोलियो विविधीकरण और धन-संरक्षण के नजरिए से एक अवसर मान सकते हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
