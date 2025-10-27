Hindustan Hindi News
सोने की कीमतों में गिरावट जारी, चांदी की चमक हुई फीकी, क्या और गिरेंगे भाव

सोने की कीमतों में गिरावट जारी, चांदी की चमक हुई फीकी, क्या और गिरेंगे भाव

संक्षेप: Gold Silver Price: एमसीएक्स पर सोना 0.77% की गिरावट के साथ 1,22,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो इससे पहले 1,23,451 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 3.09 फीसदी की गिरावट के साथ 1,42,910 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली।

Mon, 27 Oct 2025 10:00 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price: अंतरराष्ट्रीय सर्राफा मार्केट में गिरावट और डॉलर में मजबूती और अमेरिका-चीन ट्रेड डील की उम्मीदों से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई। एमसीएक्स पर सोना 0.77% की गिरावट के साथ 1,22,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो इससे पहले 1,23,451 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 3.09 फीसदी की गिरावट के साथ 1,42,910 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली।

एमसीएक्स पर सोने की कीमत सुबह 1,088 रुपये यानी 0.88 फीसदी की गिरावट के साथ 1,22,363 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी, जबकि एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 1,130 रुपये यानी 0.77 फीसदी की गिरावट के साथ 1,46,340 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई थी।

वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि अमेरिका-चीन ट्रेड टेंशन कम होने के संकेतों ने सोने पर असर डाला, जबकि निवेशकों ने मौद्रिक नीति संकेतों के लिए इस सप्ताह के अंत में होने वाली प्रमुख केंद्रीय बैंक बैठकों का इंतजार किया।

हाजिर सोने की कीमत 0.7% गिरकर 4,082.77 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने का वायदा 1% गिरकर 4,095.80 डॉलर हो गया। अमेरिकी डॉलर येन के मुकाबले दो सप्ताह से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे अन्य मुद्रा धारकों के लिए सोना अधिक महंगा हो गया।

अमेरिका और चीन के शीर्ष आर्थिक अधिकारियों ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए इस सप्ताह के अंत में तय करने के लिए एक व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा, 'अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता में प्रगति से सोने की कीमतों में गिरावट आई।

क्या अभी और गिरेगा भाव

रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा, "इस सप्ताह बाजार प्रमुख केंद्रीय बैंक के फैसलों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, फेडरल रिजर्व को उम्मीद से अधिक अमेरिकी सीपीआई डेटा के बाद दरों में 25 बीपीएस की कटौती करने की उम्मीद है, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान को अपनी नीतिगत दरों को स्थिर रखने की संभावना है। सोने की कीमत त्रिवेदी के अनुसार, दिसंबर एक्सपायरी के लिए एमसीएक्स सोने का भाव 122,600 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है।

मेहता इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट (कमोडिटीज) राहुल कलंत्री ने कहा कि सोने की कीमतों को 4,050 डॉलर से 4,005 डॉलर पर सपोर्ट है, जबकि 4,145 डॉलर से 4,165 डॉलर पर रेसिडेंस है। चांदी की कीमत को 47.80 - 47.20 डॉलर पर समर्थन और 48.65 - 48.95 डॉलर पर प्रतिरोध है।

एमसीएक्स पर सोने की कीमत को 1,22,470 रुपये से 1,21,780 रुपये पर सपोर्ट है, जबकि 1,23,950 रुपये से 1,24,800 रुपये पर प्रतिरोध है। चांदी की कीमत को 1,46,250 - 1,45,150 रुपये पर सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस 1,47,950 - 1,48,780 रुपये पर देखा जा रहा है।

डिस्क्लेमर: ऊपर दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, न कि हिंदुस्तान के। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से जांच लें।

