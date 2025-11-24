Hindustan Hindi News
Gold Price में गिरावट जारी, सोना खरीदने का यह सही समय या करें इंतजार?

संक्षेप:

Gold Price Today: सोने की कीमतों को आगे बढ़ाने के लिए अभी कोई नया सकारात्मक कारण नहीं दिख रहा है। अमेरिकी फेड रिजर्व की आगामी ब्याज दर में कटौती की संभावना कम होना सोने में हालिया गिरावट की एक बड़ी वजह है।

Mon, 24 Nov 2025 10:24 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Price Today: आज सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोमवार की सुबह, एमसीएक्स पर सोने के दाम लगभग एक प्रतिशत टूट गए। इसके पीछे मुख्य वजह अमेरिकी फेड रिजर्व की दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कमजोर पड़ना और वैश्विक तनावों में कमी है। डॉलर के मजबूत होने ने भी सोने पर दबाव बनाया। एमसीएक्स पर गोल्ड के दिसंबर फ्यूचर्स 1,22,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और सिल्वर के फ्यूचर्स 1,53,209 रुपये प्रति किलो पर नीचे आ गए।

गिरावट के मुख्य कारण

सोने की कीमतों को आगे बढ़ाने के लिए अभी कोई नया सकारात्मक कारण नहीं दिख रहा है। अमेरिकी फेड रिजर्व की आगामी ब्याज दर में कटौती की संभावना कम होना सोने में हालिया गिरावट की एक बड़ी वजह है। अमेरिकी नौकरी बाजार के ताजा आंकड़े मजबूत रहे हैं, जिससे दिसंबर में दरों में कटौती की उम्मीदें कम हुई हैं। इस वजह से डॉलर का सूचकांक लगभग छह महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसने सोने की चमक को फीका कर दिया। दूसरी बड़ी वजह रूस-यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने के प्रस्ताव में प्रगति होना है, जिससे भू-राजनीतिक तनाव कम हुआ है।

क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर के मजबूत रुख, रूस-यूक्रेन मामले में अपडेट और अमेरिकी फेड की अगली चाल को लेकर अनिश्चितता के चलते सोने के दाम आने वाले समय में उतार-चढ़ाव भरे रह सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सोने में अभी और गिरावट आ सकती है और उन्होंने फिलहाल सोना न खरीदने की सलाह दी है। उनका कहना है कि एमसीएक्स पर सोना 1,18,000 रुपये के स्तर तक फिर से टेस्ट कर सकता है। हालांकि, कुछ अन्य विशेषज्ञ चांदी में निवेश का सुझाव दे रहे हैं और मानते हैं कि चांदी की कीमतों में एक सीमा तक तेजी देखने को मिल सकती है।

