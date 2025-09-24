gold prices break record dubai imports cut business by 30 pc सोने की कीमतों में भारी उछाल से दुबई के कारोबारी भी मुश्किल में, Business Hindi News - Hindustan
gold prices break record dubai imports cut business by 30 pc

सोने की कीमतों में भारी उछाल से दुबई के कारोबारी भी मुश्किल में

दुबई में भारतीय गहनों के बड़े आयातकों में शुमार 'बाफलेह ज्वैलरी' पर सोने की बढ़ती कीमतों का गहरा असर पड़ा है। कंपनी के मुताबिक, इस साल पहले आठ महीनों में भारत से उनका आभूषण आयात पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा रह गया है।

Drigraj Madheshia भाषाWed, 24 Sep 2025 11:46 AM
दुबई में भारतीय गहनों के बड़े आयातकों में शुमार 'बाफलेह ज्वैलरी' पर सोने की बढ़ती कीमतों का गहरा असर पड़ा है। कंपनी के मुताबिक, इस साल पहले आठ महीनों में भारत से उनका आभूषण आयात पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा रह गया है। कीमतों में भारी उछाल के चलते गहनों की मांग में 20 से 30 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

तीन महीने में कहां से कहां पहुंच गया सोना

कंपनी के प्रबंध निदेशक रमेश वोरा ने बताया कि सोने की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। सिर्फ तीन महीनों में यह प्रति औंस 2,200-2,500 डॉलर से बढ़कर 3,600 डॉलर के स्तर पर पहुंच गई। उन्होंने आशंका जताई कि यह 4,000 डॉलर तक भी जा सकती है। इस महंगाई के कारण आम लोग भारी भरकम गहने खरीद पाने में असमर्थ हैं।

ग्राहकों को खुश करने की नई रणनीति

इस चुनौती से निपटने के लिए कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वह हल्के डिजाइन और कम कैरेट वाले सोने के गहनों पर ध्यान दे रही है। कंपनी अगले महीने से 14 कैरेट के आभूषण बाजार में उतारने की योजना बना रही है। इसके लिए वह कोलकाता और दिल्ली के आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि गहनों में सोने की मात्रा कम करने के बावजूद उनकी चमक और रंग बरकरार रहे।

भारतीय कारीगरी है बेमिसाल

वोरा ने यह भी जोर देकर कहा कि दुनिया भर में भारतीय हस्तनिर्मित आभूषणों का कोई सानी नहीं है। मशीनों से बने इटली, तुर्की या सिंगापुर के गहने भारत के हाथ से बने गहनों की बराबरी नहीं कर सकते। उनका मानना है कि यही बेहतरीन कारीगरी भारतीय गहनों को दुनिया की पहली पसंद बनाती है। हालाँकि, सोने की अस्थिर कीमतों ने उनके कारोबार को 30-40 प्रतिशत तक सिकोड़ दिया है, भले ही उन्हें दुबई की शुल्क-मुक्त आयात सुविधा का फायदा मिलता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर सूचकांक और वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव तथा अमेरिकी मुख्य PCE मुद्रास्फीति आंकड़ों की प्रतीक्षा के कारण इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है।

