सोने की कीमतों में भारी उछाल से दुबई के कारोबारी भी मुश्किल में

दुबई में भारतीय गहनों के बड़े आयातकों में शुमार 'बाफलेह ज्वैलरी' पर सोने की बढ़ती कीमतों का गहरा असर पड़ा है। कंपनी के मुताबिक, इस साल पहले आठ महीनों में भारत से उनका आभूषण आयात पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा रह गया है। कीमतों में भारी उछाल के चलते गहनों की मांग में 20 से 30 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

तीन महीने में कहां से कहां पहुंच गया सोना कंपनी के प्रबंध निदेशक रमेश वोरा ने बताया कि सोने की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। सिर्फ तीन महीनों में यह प्रति औंस 2,200-2,500 डॉलर से बढ़कर 3,600 डॉलर के स्तर पर पहुंच गई। उन्होंने आशंका जताई कि यह 4,000 डॉलर तक भी जा सकती है। इस महंगाई के कारण आम लोग भारी भरकम गहने खरीद पाने में असमर्थ हैं।

ग्राहकों को खुश करने की नई रणनीति इस चुनौती से निपटने के लिए कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वह हल्के डिजाइन और कम कैरेट वाले सोने के गहनों पर ध्यान दे रही है। कंपनी अगले महीने से 14 कैरेट के आभूषण बाजार में उतारने की योजना बना रही है। इसके लिए वह कोलकाता और दिल्ली के आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि गहनों में सोने की मात्रा कम करने के बावजूद उनकी चमक और रंग बरकरार रहे।

भारतीय कारीगरी है बेमिसाल वोरा ने यह भी जोर देकर कहा कि दुनिया भर में भारतीय हस्तनिर्मित आभूषणों का कोई सानी नहीं है। मशीनों से बने इटली, तुर्की या सिंगापुर के गहने भारत के हाथ से बने गहनों की बराबरी नहीं कर सकते। उनका मानना है कि यही बेहतरीन कारीगरी भारतीय गहनों को दुनिया की पहली पसंद बनाती है। हालाँकि, सोने की अस्थिर कीमतों ने उनके कारोबार को 30-40 प्रतिशत तक सिकोड़ दिया है, भले ही उन्हें दुबई की शुल्क-मुक्त आयात सुविधा का फायदा मिलता है।