सोने के तेवर गरम, चांदी के नरम, चेक करें 18, 22 और 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट

संक्षेप: Gold Silver Price 15 October: धनतेरस-दिवाली से पहले सोने-चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। हालांकि, चांदी के तेवर आज कुछ नरम हैं। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत जीएसटी संग 119625 रुपये है। 18 कैरेट गोल्ड की कीमत जीएसटी के साथ 97949 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

Gold Silver Price 15 October: धनतेरस-दिवाली से पहले सोने-चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। हालांकि, चांदी के तेवर आज कुछ नरम हैं। MCX के बाद आज सर्राफा मार्केट में भी सोना नए ऑल टाइम हाई पर है। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 130595 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 181761 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। अब अक्टूबर में सोना 11443 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 35666 रुपये का उछाल आया।

आइबीजेए के मुताबिक मंगलवार 13 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 126152 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी बिना जीएसटी 178100 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज सोना 640 रुपये बढ़कर 126792 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला और चांदी 1633 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 176467 रुपये पर खुली।

आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 637 रुपये महंगा होकर 126284 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 130072 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 586 रुपये उछल कर 116141 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 119625 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 480 रुपये की उछाल के साथ 95094 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 97949 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड भी 374 रुपये महंगा होकर 74173 रुपये पर बंद हुआ और अब जीएसटी समेत 76398 रुपये पर पहुंच गया है।