Gold Price Update: टैरिफ का डर खत्म, कीमतों में गिरावट, चांदी चमकी

Gold Price Update: आज सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोने के भाव गिरे। खुदरा महंगाई आंकड़ों से पहले निवेशकों ने मुनाफावसूली की। वहीं, ट्रंप द्वारा सोने पर कोई टैरिफ नहीं लगाने के ऐलान का असर भी गोल्ड की कीमतों पर देखने को मिल रहा है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 10:15 AM
Gold Price Update: आज सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोने के भाव गिरे। खुदरा महंगाई आंकड़ों से पहले निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने की अटकलों ने भी सोने पर दबाव डाला। वहीं, ट्रंप द्वारा सोने पर कोई टैरिफ नहीं लगाने के ऐलान का असर भी गोल्ड की कीमतों पर देखने को मिल रहा है।

कॉन्ट्रैक्ट्स का हाल

सुबह लगभग 9:15 बजे MCX गोल्ड (अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट) ₹1,00,250 प्रति 10 ग्राम (0.07% गिरावट) पर था। जबकि, MCX सिल्वर (सितंबर कॉन्ट्रैक्ट) ₹1,13,572 प्रति किलो (0.24% तेजी) पर।

सोने पर नहीं लगेंगे टैरिफ, बाजार में राहत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार, 11 अगस्त को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ऐलान किया कि आयातित सोने पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने बस इतना कहा,"गोल्ड विल नॉट बी टैरिफ्ड"। यह बयान पिछले हफ्ते अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग (CBP) के एक फैसले के बाद आया था, जिसमें स्विट्जरलैंड से आयात होने वाली सोने की डलियों (1 किलो और 100 औंस वाली) पर 39% टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। इससे बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई थी।

सोने की कीमतों में गिरावट

ट्रंप के ऐलान के बाद सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स (दिसंबर डिलीवरी) 2.5% की गिरावट के साथ 3,404.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। जबकि, स्पॉट गोल्ड 3,358.33 डॉलर प्रति औंस (1.2% गिरावट) पर। चांदी में 1.4% की गिरावट हुई और यह $37.78 पर आ गई।

क्यों भयभीत था बाजार?

अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने 8 अगस्त को कहा था कि स्विट्जरलैंड से आने वाली सोने के स्टैंडर्ड बार ट्रंप के "आपसी टैरिफ" नीति के तहत आएंगी, जिसमें स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया गया है। इससे स्विस प्रीशियस मेटल्स एसोसिएशन चिंता में पड़ गया था और कहा था कि इससे वैश्विक सोना व्यापार में बाधा आ सकती है। स्विट्जरलैंड दुनिया में सोना रिफाइन करने का प्रमुख केंद्र है।

