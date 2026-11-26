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Gold Rate: सोने के दाम में लगातार आ रही गिरावट को आज गुरुवार को ब्रेक लग गया।

Gold Rate Today Thursday 26 November: सोने के दाम में लगातार आ रही गिरावट को आज गुरुवार को ब्रेक लग गया। सोने का दाम सर्राफा बाजार में 1350 रुपये चढ़कर 1,23,260 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। ये दाम 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का दाम है। वहीं, 22 कैरेट 1,17,260 रुपये और 18 कैरेट का दाम 92,445 रुपये रहा। यहां जानिये आज सोने के दाम में तेजी क्यों रही? साथ ही देश के 10 बड़े राज्यों में सोने का दाम बुलियन मार्केट में क्या रहा।

सोने की कीमतों में गुरुवार को घरेलू बाजार में तेजी देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में कमजोरी के बावजूद घरेलू वायदा बाजार में गोल्ड हरे निशान पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी महंगाई के मजबूत आंकड़ों के बाद दिसंबर में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर देखने को मिला। हालांकि, घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेजी रही।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 0.1 फीसदी गिरकर 3,577.28 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। कारोबार के दौरान सोने ने अगस्त 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर भी छुआ। वहीं, अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर दिसंबर डिलीवरी 0.73 फीसदी गिरकर 3,535.8 डॉलर प्रति औंस पर सेटल हुआ। अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बाजार की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

सोने का भाव क्या रहा? देश के अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। यहां जानें 26 नवंबर को दिल्ली, यूपी, बिहार, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में 24, 22 और 18 कैरेट सोने के भाव।

1. दिल्ली में सोने का भाव - 26 नवंबर 24 कैरेट सोने का भाव — 1,23,360 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,17,260 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 92,445 रुपये प्रति 10 ग्राम

2. यूपी में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,23,280 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,17,943 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 92,850 रुपये प्रति 10 ग्राम

3. बिहार में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,23,960 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,17,800 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 92,470 रुपये प्रति 10 ग्राम

4. मध्यप्रदेश में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,23,220 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,17,040 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 92,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

5. राजस्थान में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,23,030 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,17,860 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 92,520 रुपये प्रति 10 ग्राम

6. महाराष्ट्र (मुंबई) में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,23,050 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,17,880 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 92,540 रुपये प्रति 10 ग्राम

7. पश्चिम बंगाल (कोलकाता) में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,23,930 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,17,700 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 92,450 रुपये प्रति 10 ग्राम

8. कर्नाटक (बेंगलुरु) में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,23,190 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,17,010 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 92,640 रुपये प्रति 10 ग्राम

9. तेलंगाना (हैदराबाद) में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,23,180 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,127,100 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 92,680 रुपये प्रति 10 ग्राम

10. तमिलनाडु (चेन्नई) में सोने का भाव - 25 नवंबर 2026 24 कैरेट सोने का भाव — 1,23,160 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,17,208 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का भाव - 92,820 रुपये प्रति 10 ग्राम