सोना एक झटके में ₹7795 महंगा, चांदी के भाव ₹10730 उछले, इतना क्यों उछल रहे भाव

संक्षेप:

Gold Silver Price 21 Jan.: अब चांदी इस साल केवल 21 दिनों में 89755 रुपये महंगी हो चुकी है। जबकि, सोने के भाव 22009 रुपये ही बढ़ा है। आज चांदी का भाव बिना जीएसटी 320075 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। बिना जीएसटी आज सोने के भाव 155204 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुले।

Jan 21, 2026 12:27 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price 21 Jan.: सोने-चांदी के भाव में रिकॉर्डतोड़ तेजी बरकरार है। दोनों धातुएं रोज नया इतिहास रच रही हैं। दोनों आज एक और नए शिखर पर हैं। मंगलवार के बंद भाव के मुकाबले आज सोना 7795 रुपये महंगा हो गया। वहीं, चांदी आज भी 10730 रुपये उछली है। जीएसटी समेत चांदी का भाव अब 3.30 लाख रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 159860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी यह भी करीब 1.60 रुपये हो गया है।

अब चांदी इस साल केवल 21 दिनों में 89755 रुपये महंगी हो चुकी है। जबकि, सोने के भाव 22009 रुपये ही बढ़ा है। आज चांदी का भाव बिना जीएसटी 320075 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। बिना जीएसटी आज सोने के भाव 155204 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुले।

मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 309345 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 147409 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 4560 रुपये चढ़ा है। आज यह 90794 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 93517 रुपये पर है।

18 कैरेट गोल्ड में 5846 रुपये की उछाल है। आज यह 116403 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 119895 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

22 कैरेट गोल्ड 7140 रुपये महंगा होकर 142167 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी संग यह 146432 रुपये है।

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 7764 रुपये उछलकर 1454583 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 159220 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

क्यों बढ़ रहे रेट

ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति, यूरोपीय देशों पर धमकी भरे टैरिफ और यूरोप की कड़ी प्रतिक्रिया से उपजी आशंकाओं ने ग्लोबल ट्रेड और ग्रोथ पर चिंता बढ़ा दी है। खुदरा निवेशक अनिश्चितता के दौर में सुरक्षित संपत्तियों जैसे सोना और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। व्यापारियों और आयातकों की बिकवाली के कारण अमेरिकी डॉलर में भी कमजोरी आई है, जिसने सोने को और ऊपर जाने में मदद की है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
