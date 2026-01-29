Hindustan Hindi News
सर्राफा मार्केट में सोना ₹11486 और चांदी ₹27666 रुपये उछलकर ऑल टाइम हाई पर

Gold Silver Rate 29 Jan.: शादियों के सीजन से पहले सर्राफा बाजार में सोने-चांदी का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन जारी है। सोना-चांदी पहले के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नए शिखर पर पहुंच गए हैं। वहीं प्लेटिनम ने भी अपनी चमक बिखेरी है।

Jan 29, 2026 01:00 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Rate 29 Jan.: शादियों के सीजन से पहले सर्राफा बाजार में सोने-चांदी का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन जारी है। सोना-चांदी पहले के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नए शिखर पर पहुंच गए हैं। वहीं प्लेटिनम ने भी अपनी चमक बिखेरी है। बुधवार के बंद भाव के मुकाबले 24 कैरेट सोना आज 11486 रुपये उछला है। वहीं, चांदी ने 27666 रुपये की छलांग लगाई है। जीएसटी समेत चांदी का भाव अब 397510 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 181404 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, प्लैटिनम भी 6750 रुपये उछलकर 89990 पर पहुंच चुका है।

चांदी केवल 4 कारोबारी दिनों में 8622 रुपये और सोना 24993 रुपये उछला है। इस साल केवल 29 दिनों में 193908 रुपये महंगी हो चुकी है। जबकि, सोने के भाव 38044 रुपये चढ़ा है। आज चांदी का भाव बिना जीएसटी 385933 रुपये प्रति किलो पर खुला। जबकि, बिना जीएसटी सोने का भाव 176121 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला।

बुधवार को चांदी बिना जीएसटी 358267 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 164635 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

14 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

14 कैरेट गोल्ड का रेट 6719 रुपये उछला है। आज यह 103031 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 106121 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसके साथ ही 18 कैरेट गोल्ड में भी 8615 रुपये की तेजी है। आज यह 132091 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 136053 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

22 और 23 कैरेट गोल्ड के रेट्स

22 कैरेट गोल्ड अब 10521 रुपये महंगा होकर 161327 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी संग यह 166166 रुपये है। आज 23 कैरेट गोल्ड भी 11440 रुपये उछल कर 175416 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 180678 रुपये हो गई है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
