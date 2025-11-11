Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gold Price Today surged 2000 rupee silver surged 3300 rupee
₹2000 महंगा हुआ सोना, आज चांदी की कीमतों में ₹3300 का इजाफा, आगे कहां तक जाएगा दाम?

संक्षेप: Gold Price Today: गोल्ड की कीमतों में कल के मुकाबले आज 2000 रुपये से अधिक का इजाफा हुआ। मंगलवार को चांदी का दाम भी सोमवार की तुलना में करीब 3500 रुपये बढ़ गया है। सर्राफा बाजार में आज मंगलवार की सुबह 24 कैरेट गोल्ड का रेट 124147 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है।

Tue, 11 Nov 2025 01:05 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Gold Price Today: शादियों का सीजन शुरू होते ही गोल्ड की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड की कीमतों में कल के मुकाबले आज 2000 रुपये से अधिक का इजाफा हुआ। मंगलवार को चांदी का दाम भी सोमवार की तुलना में करीब 3500 रुपये बढ़ गया है। सर्राफा बाजार में आज मंगलवार की सुबह 24 कैरेट गोल्ड का रेट 124147 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है।

इससे पहले सोमवार की सुबह 24 कैरेट गोल्ड का रेट सर्राफा बाजार में 122087 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी कल के मुकाबले आज सोने का दाम 2060 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। बता दें, चांदी कल सोमवार को 150975 रुपये प्रति किलो बिक रही थी। आज सर्राफा बाजार में चांदी का दाम 154338 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। चांदी की कीमतों में बीते 24 घंटे के दौरान 3363 रुपये का इजाफा हुआ है।

23 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट

Ibjarates के डाटा के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का रेट 123650 रुपये प्रति 10 ग्राम आज है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड 113719 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 113719 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है।

शादियों का सीजन शुरू

दशहरा और धनतेरस के बाद बाजारों में सोने से बने आभूषणों की मांग में गिरावट आई थी। जिसका असर भी गोल्ड की कीमतों में पर देखने को मिला था। दिवाली के बाद से ही गोल्ड सस्ता होता चला गया। लेकिन एक बार फिर से गोल्ड रफ्तार पकड़ ली। सोने की कीमतों में तेजी के पीछे कई वजहें हैं। उसमें से एक भारत में शादियों का सीजन शुरू होना भी है। अब शादियों के सीजन में गोल्ड की डिमांड अधिक रहेगी।

कहां तक जाएगा भाव

गोल्ड के मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की मानें तो सोने का भाव आने वाले समय में 126000 रुपये को क्रॉस कर जाएगा। वहीं, चांदी का दाम 158000 रुपये के पार पहुंच जाएगा।

