Gold price today: सोने का दाम 10 दिन में 13376 रुपये तक बढ़ा, चेक करें आज का रेट
Gold price today: इंडियन बुलियंस मार्केट में गोल्ड की कीमतों में आज इजाफा देखने को मिला है। चांदी का रेट भी कल यानी बुधवार के मुकाबले बढ़ गया है।
Gold price today: बुलियंस मार्केट में आज गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट 161349 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। कल के मुकाबले आज गुरुवार को सोने की कीमतों में 938 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें, 13 को 24 कैरेट गोल्ड को रेट 160411 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था।
10 दिन में 13376 रुपये महंगा हुआ गोल्ड (Why Gold price surged)
इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से गोल्ड की कीमतों में आज बड़ी उछाल दर्ज की गई है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट पिछले 10 दिन में 13376 रुपये बढ़ गया है। बता दें, बुलियंस मार्केट में 5 मई को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 147973 रुपये प्रति 10 ग्राम था।
23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है आज का रेट? (Gold price today)
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का रेट आज गुरुवार को 160703 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 147796 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 121012 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 94389 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
चांदी की कीमतों में भी उछाल (Silver price today)
बुलियंस मार्केट में चांदी का रेट गुरुवार को 286850 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था। जोकि आज 287350 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। कल के मुकाबले सिल्वर की कीमतों में 500 रुपये का इजाफा हुआ है।
सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में किया इजाफा (gold import increased)
केंद्र सरकार ने गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट लगने वाले टैक्स में इजाफा कर दिया है। पहले सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 प्रतिशत थी। जोकि अब बढ़कर 15 प्रतिशत कर दी गई है। यानी सोने पर 27000 रुपये सिर्फ टैक्स देना होगा। यही वजह है कि अचानक सोने के रेट बढ़ गए हैं।
पीएम ने सोना खरीदने से बचने की दी है सलाह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपली करते हुए कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम सोने की खरीद करें। अगर जरूरी ना हो तो सोने की खरीद ना करें। ऐसी ही अपील पीएम ने पेट्रोल और डीजल के लिए भी की है। बता दें, भारत सोना आयात करने के लिए बड़ी मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व खर्च करता है। मौजूदा परिस्थितियों में यह देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यही वजह है कि पीएम को ऐसी अपील करनी पड़ी है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।