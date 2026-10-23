Gold Price Today: करवाचौथ से पहले 1.30 लाख रुपये पर आया गोल्ड! यूपी-बिहार-राजस्थान में ये रहा रेट

मुख्य बातें

Gold Rate Today 23 October 2026: सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है।

Gold Rate Today 23 October 2026: सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। शुक्रवार 23 अक्टूबर को सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 0.61 फीसदी गिरकर 1,42,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर होने वाली बैठक से पहले निवेशक सतर्क हैं। ऐसे में अगर आप धनतेरस, दिवाली या शादी के लिए सोने के गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज 23 अक्तूबर का गोल्ड रेट जान लें।

एक दिन में कितना सस्ता हुआ सोना? घरेलू बाजार में 23 अक्टूबर को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोने का भाव पिछले कारोबारी दिन यानी 22 अक्टूबर के मुकाबले 0.61 फीसदी गिरकर 1,42,750 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।

वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने का वायदा भाव नीचे आया। बजे सोना 0.66 फीसदी गिरकर 1,42,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में कमजोरी रही। गुरुवार को हाजिर सोना 2.2 फीसदी गिरकर 4,051.55 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यह दो सप्ताह से ज्यादा समय का निचला स्तर था।

देश के अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी खरीदते समय शहर, ज्वेलर, मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है। 23 अक्टूबर को प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव इस प्रकार हैं।

दिल्ली में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,250 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,396 रुपये प्रति 10 ग्राम

बिहार में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,440 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,873 रुपये प्रति 10 ग्राम

यूपी में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,400 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,879 रुपये प्रति 10 ग्राम

जयपुर में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,380 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,496 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,320 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,460 रुपये प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,430 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,561 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,130 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,286 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,550 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,671 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई में सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,740 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,845 रुपये प्रति 10 ग्राम

आखिर क्यों गिर रहे हैं सोने के दाम? सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार के कई कारण हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की चिंता बढ़ी है। अब निवेशकों की नजर अमेरिका के फेडरल रिजर्व की 27 और 28 अक्टूबर को होने वाली बैठक पर है।