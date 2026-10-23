Gold Price Today: करवाचौथ से पहले 1.30 लाख रुपये पर आया गोल्ड! यूपी-बिहार-राजस्थान में ये रहा रेट
मुख्य बातें
- Gold Rate Today 23 October 2026: सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है
- शुक्रवार 23 अक्टूबर को सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है
- घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 0.61 फीसदी गिरकर 1,42,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया
Gold Rate Today 23 October 2026: सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। शुक्रवार 23 अक्टूबर को सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 0.61 फीसदी गिरकर 1,42,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर होने वाली बैठक से पहले निवेशक सतर्क हैं। ऐसे में अगर आप धनतेरस, दिवाली या शादी के लिए सोने के गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज 23 अक्तूबर का गोल्ड रेट जान लें।
एक दिन में कितना सस्ता हुआ सोना?
घरेलू बाजार में 23 अक्टूबर को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोने का भाव पिछले कारोबारी दिन यानी 22 अक्टूबर के मुकाबले 0.61 फीसदी गिरकर 1,42,750 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।
वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने का वायदा भाव नीचे आया। बजे सोना 0.66 फीसदी गिरकर 1,42,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में कमजोरी रही। गुरुवार को हाजिर सोना 2.2 फीसदी गिरकर 4,051.55 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यह दो सप्ताह से ज्यादा समय का निचला स्तर था।
देश के अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी खरीदते समय शहर, ज्वेलर, मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है। 23 अक्टूबर को प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव इस प्रकार हैं।
दिल्ली में सोने का भाव
24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,250 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,396 रुपये प्रति 10 ग्राम
बिहार में सोने का भाव
24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,440 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,873 रुपये प्रति 10 ग्राम
यूपी में सोने का भाव
24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,400 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,879 रुपये प्रति 10 ग्राम
जयपुर में सोने का भाव
24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,380 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,496 रुपये प्रति 10 ग्राम
मुंबई में सोने का भाव
24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,320 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,460 रुपये प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु में सोने का भाव
24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,430 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,561 रुपये प्रति 10 ग्राम
कोलकाता में सोने का भाव
24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,130 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,286 रुपये प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद में सोने का भाव
24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,550 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,671 रुपये प्रति 10 ग्राम
चेन्नई में सोने का भाव
24 कैरेट सोने का भाव — 1,42,740 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोने का भाव — 1,30,845 रुपये प्रति 10 ग्राम
आखिर क्यों गिर रहे हैं सोने के दाम?
सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार के कई कारण हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की चिंता बढ़ी है। अब निवेशकों की नजर अमेरिका के फेडरल रिजर्व की 27 और 28 अक्टूबर को होने वाली बैठक पर है।
अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं या उनमें कटौती की उम्मीद कमजोर होती है, तो डॉलर और बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न आकर्षक हो सकता है। ऐसे में सोने की मांग पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि सोने पर नियमित ब्याज नहीं मिलता। हालांकि, आगे सोने की कीमतें किस दिशा में जाएंगी, यह अमेरिकी केंद्रीय बैंक के फैसले और वैश्विक आर्थिक हालात पर निर्भर करेगा।