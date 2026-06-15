सोना ₹3,300 और चांदी ₹6000 से ज्यादा उछली, क्या ₹1.60 लाख पहुंच जाएगा गोल्ड?
मुख्य बातें
- MCX Gold Silver Rates Today: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 2.19% उछलकर ₹1,53,829 प्रति 10 ग्राम पर खुला
- वहीं जुलाई डिलीवरी वाली चांदी 2.73 % की तेजी के साथ ₹2,52900 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई
MCX Gold Silver Rates Today: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर शुरुआती समझौते के बाद सोमवार को सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में डॉलर कमजोर होने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते निवेशकों ने कीमती धातुओं में खरीदारी बढ़ा दी।
MCX पर सोना-चांदी में बड़ी छलांग
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना ₹3,301 (2.19%) उछलकर ₹1,53,829 प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं जुलाई डिलीवरी वाली चांदी ₹6296 की तेजी के साथ ₹2,52900 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी जोरदार तेजी
इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 2.5% चढ़कर 4,322.87 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 2.5% बढ़कर 4,344.80 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करने लगा। चांदी में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली और स्पॉट सिल्वर 3.6% उछलकर 70.39 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।
क्यों बढ़ी सोना-चांदी की कीमत?
बाजार को राहत मिली है कि अमेरिका और ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं। समझौते के तहत होर्मुज फिर से खोला जाएगा। वहीं, अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है। कच्चे तेल की सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद बढ़ी है।
डॉलर गिरा, तेल टूटा और चमक उठा सोना-चांदी बाजार
डॉलर 10 दिन के निचले स्तर पर आ गया है। कमजोर डॉलर के कारण अन्य देशों के निवेशकों के लिए सोना सस्ता हो जाता है, जिससे मांग बढ़ती है। वहीं, शांति समझौते की खबर के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इससे महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंताएं कम हुई हैं।
CME फेड वॉच के अनुसार दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर बढ़ाने की संभावना 69% से घटकर 48% रह गई है।
₹1.60 लाख तक जा सकता है सोना
एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर. का मानना है कि यदि सोना ₹1,55,000 के ऊपर टिकता है तो इसमें तेजी जारी रह सकती है और भाव ₹1.58 लाख से ₹1.60 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। वहीं ₹1,50,000 के नीचे फिसलने पर फिर से बिकवाली का दबाव बन सकता है। चांदी अगर ₹2,55,000 के ऊपर निकलती है तो भाव ₹2,58,000 से ₹2,60,000 प्रति किलो तक जा सकते हैं।
आगे क्या रहेगा सोने का रुख?
इंडसइंड सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी के अनुसार MCX Gold का सपोर्ट लेवल ₹1,52,500 और रेजिस्टेंस ₹1,53,600 है। जबकि, MCX Silver का सपोर्ट ₹2,48,000 और रेजिस्टेंस ₹2,53,000 है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें