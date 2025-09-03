Gold price today record break hits 1 06 lakh per 10 grams silver price सोने के दाम में रिकॉर्ड तेजी, ₹1.06 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा गोल्ड, जानिए चांदी की कीमत, Business Hindi News - Hindustan
सोने के दाम में रिकॉर्ड तेजी, ₹1.06 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा गोल्ड, जानिए चांदी की कीमत

त्योहारी सीजन नजदीक आते ही सोने के दाम आसमान पर पहुंच गए। बुधवार, 3 सितंबर को भारत में सोने की कीमतें लगातार आठवें दिन बढ़ीं और अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 12:43 PM
सोने के दाम में रिकॉर्ड तेजी, ₹1.06 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा गोल्ड, जानिए चांदी की कीमत

Gold rates in India: त्योहारी सीजन नजदीक आते ही सोने के दाम आसमान पर पहुंच गए। बुधवार, 3 सितंबर को भारत में सोने की कीमतें लगातार आठवें दिन बढ़ीं और अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। 24 कैरेट सोना ₹1.06 लाख प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹98,050, और 18 कैरेट ₹80,230 पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड पर आज 24 कैरेट का सोना 105638 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, एक किलो चांदी की कीमत आज 122970 रुपये पर पहुंच गई। ग्लोबल स्तर पर भी सोना उच्चतम स्तर पर पहुंचा।

सोने के दाम में तेजी की वजह

सोने के दाम में तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती, भू-राजनीतिक जोखिम, और इक्विटी व बॉन्ड बाजारों में अस्थिरता है। यही वजह है निवेशक सुरक्षित संपत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बाजार पर अतिरिक्त दबाव तब पड़ा जब ट्रंप प्रशासन ने अवैध टैरिफ मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही, जबकि अमेरिकी फेड की आगामी नीति बैठक में 25 बेसिस पॉइंट कटौती की 92% संभावना जताई गई। मेहता इक्विटीज के VP कमोडिटीज, राहुल कलांत्री, ने कहा कि डॉलर इंडेक्स में रिकवरी के बीच बुलियन मार्केट में तेजी से उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 'यूएस ट्रेड टैरिफ अनिश्चितता और वैश्विक इक्विटी बाजारों की कमजोरी के कारण निवेशक सुरक्षित संपत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इससे सोने की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं।'

वैश्विक बाजार का हाल

वैश्विक स्तर पर, स्पॉट गोल्ड 3,537.76 प्रति डॉलर औंस पर ट्रेड कर रहा था, जबकि सत्र के दौरान यह 3,546.99 प्रति डॉलर औंस तक पहुंच गया। US गोल्ड फ्यूचर्स (दिसंबर डिलीवरी) में 0.3% की बढ़त देखी गई और यह 3,603.50 प्रति डॉलर औंस पर बंद हुआ।

