सोना भाव आज नए शिखर पर, जीएसटी समेत ₹105150 के पार, क्या है उछाल की वजह

Gold Silver Price 29 August: सोने के भाव आज पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर बिना जीएसटी 102089 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी समेत 10 ग्राम सोना अब 105151 रुपये का हो गया है। सर्राफा बाजारों में आज चांदी के भाव में भी 146 रुपये की मामूली तेजी है। चांदी बिना जीएसटी के 117256 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में चांदी 120773 रुपये किलो हो गई है। आइबीजेए के मुताबिक गुरुवार को चांदी बिना जीएसटी 117110 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 101506 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 580 रुपये चढ़कर 101680 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 104730 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 534 रुपये तेज होकर 93514 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 96319 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 437 रुपये बढ़कर 76567 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 78864 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 61513 रुपये पर पहुंच गया है।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

क्यों उछल रहे हैं सोने के भाव अगस्त महीने में घरेलू सोने की कीमतों में लगभग 3% की बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण ट्रंप के टैरिफ (आयात शुल्क) को लेकर अनिश्चितता और फेड की दर कटौती की उम्मीदें हैं। फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने हाल ही में संकेत दिया था कि सितंबर में होने वाली बैठक में ब्याज दरें कम की जा सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में 0.25% दर कटौती की 86% संभावना है।

डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं की कीमत बढ़ने से सोना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग घटती है। अमेरिका के GDP के बेहतर आंकड़े आने के बाद डॉलर में तेजी आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक हालात सोने जैसी सुरक्षित संपत्ति (safe-haven) में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं।