दिवाली के दिन आपके शहर में किस रेट में मिल रहा सोना, यहां चेक करें गोल्ड- सिल्वर के आज के रेट

संक्षेप: घरेलू बाजार में मजबूत मांग और अमेरिकी डॉलर में नरमी के चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के भावों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। वहीं, चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

Mon, 20 Oct 2025 12:06 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Gold Price in Your City on Diwali 2025: दीवाली के शुभ अवसर पर सोमवार सुबह भारतीय बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। घरेलू बाजार में मजबूत मांग और अमेरिकी डॉलर में नरमी के चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के भावों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। वहीं, चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

एमसीएक्स पर सोना-चांदी के भाव (20 अक्टूबर, सुबह 10:21 बजे तक)

सोमवार सुबह MCX पर दिसंबर वायदा सोना 0.87% बढ़कर ₹1,28,108 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि दिसंबर वायदा चांदी 0.18% गिरकर ₹1,56,328 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंडियन बुलियन एसोसिएशन (IBA) के आंकड़ों के अनुसार,

  • 24 कैरेट सोना ₹1,28,330 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट सोना ₹1,17,636 प्रति 10 ग्राम
  • चांदी (999 फाइन) ₹1,56,560 प्रति किलोग्राम

माना जा रहा है कि दीवाली और धनतेरस जैसे त्योहारी मौसम में ज्वैलर्स से बढ़ती रिटेल मांग ने सोने की कीमतों को ऊपर धकेला है। जानकारों के अनुसार, डॉलर की कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निवेशकों की सुरक्षित पनाहगाह मांग ने भी सोने को सपोर्ट दिया है।

देशभर के प्रमुख शहरों में आज के सोना-चांदी के रेट

मुंबई

  • सोना बुलियन रेट — ₹1,28,050/10 ग्राम
  • एमसीएक्स सोना रेट — ₹1,28,033/10 ग्राम
  • चांदी बुलियन रेट — ₹1,56,490/किग्रा
  • एमसीएक्स सिल्वर 999 रेट — ₹1,56,462/किग्रा

पुणे

  • सोना बुलियन रेट — ₹1,28,050/10 ग्राम
  • एमसीएक्स सोना रेट — ₹1,28,033/10 ग्राम
  • चांदी बुलियन रेट — ₹1,56,490/किग्रा
  • एमसीएक्स सिल्वर रेट — ₹1,56,462/किग्रा

दिल्ली

  • सोना बुलियन रेट — ₹1,27,830/10 ग्राम
  • एमसीएक्स सोना रेट — ₹1,28,033/10 ग्राम
  • चांदी बुलियन रेट — ₹1,56,220/किग्रा
  • एमसीएक्स सिल्वर 999 रेट — ₹1,56,462/किग्रा

कोलकाता

  • सोना बुलियन रेट — ₹1,27,860/10 ग्राम
  • एमसीएक्स सोना रेट — ₹1,28,033/10 ग्राम
  • चांदी बुलियन रेट — ₹1,56,270/किग्रा
  • एमसीएक्स सिल्वर 999 रेट — ₹1,56,462/किग्रा

अहमदाबाद

  • सोना बुलियन रेट — ₹1,28,200/10 ग्राम
  • एमसीएक्स सोना रेट — ₹1,28,033/10 ग्राम
  • चांदी बुलियन रेट — ₹1,56,680/किग्रा
  • एमसीएक्स सिल्वर 999 रेट — ₹1,56,462/किग्रा

बेंगलुरु

  • सोना बुलियन रेट — ₹1,28,080/10 ग्राम
  • एमसीएक्स सोना रेट — ₹1,28,033/10 ग्राम
  • चांदी बुलियन रेट — ₹1,56,530/किग्रा
  • एमसीएक्स सिल्वर 999 रेट — ₹1,56,462/किग्रा

हैदराबाद

  • सोना बुलियन रेट — ₹1,28,180/10 ग्राम
  • एमसीएक्स सोना रेट — ₹1,28,033/10 ग्राम
  • चांदी बुलियन रेट — ₹1,56,462/किग्रा
  • एमसीएक्स सिल्वर 999 रेट — ₹1,56,462/किग्रा

चेन्नई

  • सोना बुलियन रेट — ₹1,28,350/10 ग्राम
  • एमसीएक्स सोना रेट — ₹1,28,033/10 ग्राम
  • चांदी बुलियन रेट — ₹1,56,860/किग्रा
  • एमसीएक्स सिल्वर 999 रेट — ₹1,56,462/किग्रा

खरीदारों के लिए जरूरी जानकारी

रिटेल खरीदारों को ध्यान रखना चाहिए कि ज्वैलर्स आमतौर पर मेकिंग चार्ज, टैक्स और जीएसटी बिल में जोड़ते हैं, जिससे अंतिम कीमत बढ़ जाती है। इसलिए, शहर-दर-शहर थोड़ा अंतर संभव है।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोना-चांदी की चाल

विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और भू-राजनीतिक तनावों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमतों को मजबूती दी है। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से भी सोने की मांग बढ़ी है, क्योंकि इससे विदेशी निवेशकों के लिए यह सस्ता साबित होता है।

