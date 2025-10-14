Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold price today nears rs 1 30 lakh today silver crosses rs 1 81 lakh check rates by carat

सोना आज ₹1.30 लाख के करीब, चांदी ₹1.81 लाख के पार, कैरेट के हिसाब से चेक करें रेट

Gold Silver Price 14 October: आज सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट सोना GST समेत करीब ₹1,29,452 प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी ₹1,81,460 प्रति किलो बिक रही है। अक्टूबर में अब तक सोना करीब ₹10,333 महंगा हो चुका है और चांदी में लगभग ₹33,541 की बढ़त आई है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 12:44 PM
share Share
Follow Us on
सोना आज ₹1.30 लाख के करीब, चांदी ₹1.81 लाख के पार, कैरेट के हिसाब से चेक करें रेट

Gold Silver Price 14 October: धनतेरस-दिवाली से पहले सोने-चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। MCX के बाद आज सर्राफा मार्केट में भी दोनों नए ऑल टाइम हाई पर हैं। आज सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट सोना GST समेत करीब ₹1,29,452 प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी ₹1,81,460 प्रति किलो बिक रही है। सोमवार को ही चांदी ने एक झटके में ₹10,825 की छलांग लगाई और सोना ₹2,630 महंगा हुआ। अक्टूबर में अब तक सोना करीब ₹10,333 महंगा हो चुका है और चांदी में लगभग ₹33,541 की बढ़त आई है।

आईबीजेए के मुताबिक सोमवार, 13 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना GST के बिना सुबह ₹1,25,682 पर खुला, जो इसके पिछले बंद भाव ₹1,23,769 से करीब ₹1,913 ज्यादा था। वहीं चांदी GST के बिना ₹1,76,175 प्रति किलो पर बंद हुई।

आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

23 K Gold Price: आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1906 रुपये महंगा होकर 125179 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 128934 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 K Gold Price: 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1807 रुपये उछल कर 115179 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 118634 रुपये है।

18 K Gold Price: 18 कैरेट गोल्ड 1435 रुपये की उछाल के साथ 94262 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 94262 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 K Gold Price: 14 कैरेट गोल्ड भी 1119 रुपये महंगा होकर 73525 रुपये पर बंद हुआ और अब जीएसटी समेत 75729 रुपये पर पहुंच गया है।

कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कैसे तय होते हैं?

सोने के भाव उसकी शुद्धता (Purity) पर निर्भर करते हैं, जिसे कैरेट (Karat) में मापा जाता है। कैरेट यह बताता है कि सोने के आभूषण में कितना शुद्ध सोना है और कितनी अन्य धातुएं मिली हैं।

24 कैरेट (999): इसे सोने का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, जिसमें 99.9% शुद्ध सोना होता है। यह बहुत नरम होता है, इसलिए इससे गहने बनाना मुश्किल होता है।

22 कैरेट (916): इसमें 91.6% शुद्ध सोना होता है और बाकी 8.4% में तांबा, चांदी या जिंक जैसी धातुएं मिली होती हैं। यह आभूषण बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह 24 कैरेट की तुलना में अधिक मजबूत होता है।

18 कैरेट (750): इसमें 75% सोना और 25% अन्य धातुएं होती हैं।

14 कैरेट (585): इसमें 58.5% सोना और 41.5% अन्य धातुएं होती हैं।

जैसे-जैसे कैरेट की संख्या घटती है, सोने की शुद्धता भी घटती जाती है, और इसी कारण उसका भाव भी कम हो जाता है। यही कारण है कि 24 कैरेट सोने का भाव 22 कैरेट से और 22 कैरेट का भाव 18 कैरेट से हमेशा अधिक होता है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold Gold Silver Price Bullion Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।