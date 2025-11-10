एक झटके में सोने के रेट आज करीब ₹2000 और चांदी के भाव में ₹2700 की उछाल

संक्षेप: 24 कैरेट सोने का भाव 1987 रुपये महंगा होकर 122087 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अब जीएसटी समेत 125794 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 155594 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 2700 रुपये उछल कर 150975 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली।

Gold Silver Price 10 Nov.: शादियों के सीजन शुरू होते ही सोने-चांदी के भाव में आज बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज यानी सोमवार 10 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1987 रुपये महंगा होकर 122087 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अब जीएसटी समेत 125794 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 155594 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 2700 रुपये उछल कर 150975 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 8787 रुपये ही सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 27125 रुपये गिर चुके हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव 23 कैरेट गोल्ड का भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1979 रुपये महंगा होकर 121598 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 125245 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1820 रुपये उछल कर 111832 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 115186 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड का भाव 18 कैरेट गोल्ड 1490 रुपये की तेजी के साथ 91565 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 94311 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

इस साल सोना 46347 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 64958 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।