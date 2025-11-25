सोने का भाव आज एक झटके में 2034 रुपये उछला, चांदी 3369 रुपये महंगी हुई

संक्षेप: Gold Silver Price 25 Nov.: सर्राफा बाजारों में आज 24 कैरेट सोने का भाव 2034 रुपये महंगा होकर 125342 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 129102 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 161729 रुपये प्रति किलो पर है।

Tue, 25 Nov 2025 01:05 PM

Gold Silver Price 25 Nov.: शादियों के इस सीजन के बीच सोने-चांदी के भाव में आज बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। सर्राफा बाजारों में आज मंगलवार 25 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 2034 रुपये महंगा होकर 125342 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 129102 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 161729 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 3369 रुपये उछल कर 157019 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। सोमवार को चांदी बिना जीएसटी 153650 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 123308 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से 5532 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 178100 से 21081 रुपये गिर चुके हैं। सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 2026 रुपये महंगा होकर 124840 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 128585 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1863 रुपये उछल कर 114813 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 118257 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 1526 रुपये की तेजी के साथ 94007 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 96827 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 1190 रुपये चढ़ा है। आज यह 73325 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 75524 रुपये पर है।

इस साल सोना 49602 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 71002 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।

दिल्ली से चेन्नई तक देखें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट रेट मुंबई में 24 कैरेट सोना: 1,25,470 रुपये प्रति 10 ग्राम।

मुंबई में एमसीएक्स पर सोना: 1,25,090 रुपये प्रति 10 ग्राम।

मुंबई में चांदी की कीमत: 1,57,040 रुपये प्रति किलोग्राम।

मुंबई में एमसीएक्स चांदी: 1,56,560 रुपये प्रति किलोग्राम।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना: 1,25,290 रुपये प्रति 10 ग्राम।

दिल्ली में 22 कैरेट सोना: 1,14,849 रुपये प्रति 10 ग्राम।

दिल्ली में एमसीएक्स सोना: 1,25,090 रुपये प्रति 10 ग्राम।

दिल्ली में चांदी की कीमत: 1,56,840 रुपये प्रति किलोग्राम।

दिल्ली में एमसीएक्स चांदी: 1,56,560 रुपये प्रति किलोग्राम।

कोलकाता में 22 कैरेट सोना: 1,14,895 रुपये प्रति 10 ग्राम।

कोलकाता में 24 कैरेट सोना: 1,25,090 रुपये प्रति 10 ग्राम।

कोलकाता में चांदी की कीमत: 1,56,900 रुपये प्रति किलोग्राम।

कोलकाता में एमसीएक्स चांदी: 1,56,560 रुपये प्रति किलोग्राम।

अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना: 1,22,580 रुपये प्रति 10 ग्राम।

अहमदाबाद में 22 कैरेट सोना: 1,15,188 रुपये प्रति 10 ग्राम।

अहमदाबाद में एमसीएक्स सोना: 1,25,090 रुपये प्रति 10 ग्राम।

अहमदाबाद में चांदी की कीमत: 1,57,260 रुपये प्रति किलोग्राम।

अहमदाबाद में एमसीएक्स चांदी: 1,56,560 रुपये प्रति किलोग्राम।

बेंगलुरु में 22 कैरेट सोना: 1,15,124 रुपये प्रति 10 ग्राम।

बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना: (दर 24 कैरेट के लिए एमसीएक्स पर) 1,25,090 रुपये प्रति 10 ग्राम।

बेंगलुरु में चांदी की कीमत: 1,51,870 रुपये प्रति किलोग्राम।

बेंगलुरु में एमसीएक्स चांदी: 1,56,560 रुपये प्रति किलोग्राम।

हैदराबाद में 24 कैरेट सोना: लगभग 1,25,610 रुपये प्रति 10 ग्राम (एमसीएक्स पर 1,25,090 रुपये प्रति 10 ग्राम)।

हैदराबाद में 22 कैरेट सोना: 1,15,143 रुपये प्रति 10 ग्राम।

हैदराबाद में चांदी की कीमत: 1,57,100 रुपये प्रति किलोग्राम।

हैदराबाद में एमसीएक्स चांदी (999 फाइननेस): लगभग 1,56,560 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में 22 कैरेट सोना: 1,15,308 रुपये प्रति 10 ग्राम।

चेन्नई में चांदी की कीमत: 1,57,470 रुपये प्रति किलोग्राम।

चेन्नई में एमसीएक्स चांदी: 1,56,560 रुपये प्रति किलोग्राम।