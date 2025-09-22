gold price today jumped by rs 1392 and silver by rs 4170 in one stroke sona crossing rs 114500 सोना एक झटके में ₹1392 और चांदी ₹4170 उछली, ₹114500 के पार गोल्ड, Business Hindi News - Hindustan
Gold Silver Price 22 September: 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत सोना अब 114502 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 136135 रुपये प्रति किलो पर है। इस सितंबर में सोना 8779 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 14598 रुपये का उछाल आया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 01:00 PM
Gold Silver Price 22 September: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के तेवर गरम हैं। त्योहारी सीजन में आज 24 कैरेट गोल्ड एक झटके में ही 1392 रुपये महंगा हुआ है। वहीं चांदी भी 4170 रुपये प्रति किलो की छलांग लगाकर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। बिना जीएसटी 111167 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं, चांदी बिना जीएसटी 132170 रुपये पर खुली। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत सोना अब 114502 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 136135 रुपये प्रति किलो पर है।

आइबीजेए के मुताबिक शुक्रवार को सोना बिना जीएसटी 109775 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 128000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

क्यों उछल रहे सोना-चांद

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमतों में 0.1% की बढ़ोतरी होकर 3688.76 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी वाली यूएस गोल्ड फ्यूचर्स में 0.5% की बढ़ोतरी होकर 3723.70 डॉलर हो गई। स्पॉट चांदी की कीमतों में 0.3% की वृद्धि होकर 43.20 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो 14 साल के उच्चस्तर के आस-पास मंडरा रही है।

रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा, "सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं, क्योंकि निवेशक इस सप्ताह आने वाले प्रमुख अमेरिकी महंगाई डेटा और कई फेडरल रिजर्व अधिकारियों के बयानों की ओर देख रहे हैं, जिससे नीतिगत मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है।

चल रहे भू-राजनीतिक तनावों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के आर्थिक प्रभावों को लेकर चिंताओं, साथ ही केंद्रीय बैंक की मजबूत खरीद और निरंतर ETF निवेश के बीच सुरक्षित पनाहगार की मांग ने भी पीली धातु (सोने) को समर्थन दिया है।"

पिछले हफ्ते, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की और संभावित और सहजता का संकेत दिया। निवेशकों को इस साल दो और दरों में कटौती की उम्मीद है - अक्टूबर और दिसंबर में 25-25 bps की।

कम ब्याज दर वाले माहौल में सोने की कीमतें अच्छा प्रदर्शन करती हैं, और इस साल भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंक की खरीद और मौद्रिक नीति में सहजता के चलते 40% से अधिक रिटर्न दिया है।

केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया के मुताबिक सोने और चांदी में तेजी अभी थमने वाली नहीं है। इसके पीछे वजह है फेड का रेड कट का अनुमान, डॉलर की कमजोरी, जियो-पॉलिटिकल टेंशन, यूएस का जॉब डेटा, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, फेस्टिव सीजन। ईटीएफ के अंदर खरीदारी लगातार जारी है। इस बीच, भारतीय रुपये में कमजोरी और घरेलू इक्विटी बाजारों में सुस्त सेंटीमेंट ने भी सोने की कीमतों को समर्थन दिया।

सितंबर में सोना 8779 रुपये उछला

बता दें इस सितंबर में सोना 8779 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 14598 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

