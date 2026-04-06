Gold Price: सोने और चांदी की कीमतों में उछाल, गोल्ड 2384 रुपये और सिल्वर 6368 रुपये हुआ महंगा, फटाफट चेक करें नए रेट
Gold Price Today: गुरुवार की तुलना में आज सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। गोल्ड का रेट 2 रुपये से अधिक और चांदी का रेट 6 हजार रुपये से अधिक बढ़ चुका है।
Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। चांदी का रेट भी गुरुवार के मुकाबले 6 हजार रुपये बढ़ चुका है। इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन ने कीमतों का ऐलान कर दिया है। गुरुवार की तुलना में आज सोने और चांदी का रेट बढ़ा हुआ है। बता दें, शुक्रवार से लेकर रविवार तक छुट्टी की वजह से IBJA ने नई कीमतें जारी नहीं की थी।
2384 रुपये महंगा हुआ सोने
गुरुवार की तुलना में आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट 2384 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है। IBJA के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट 147891 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले गुरुवार को सोने का भाव 145507 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था।
23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है आज रेट (Gold Rate)
बुलियन मार्केट में 23 कैरेट गोल्ड का रेट 147299 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आज है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 135468 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 110918 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड रेट 86516 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
चांदी की कीमतों में 6368 रुपये की उछाल (Silver Price)
सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी आज उछाल देखने को मिली है। चांदी का रेट 231028 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, गुरुवार को यह 224660 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था। यानी गुरुवार को मुकाबले आज चांदी की कीमतों में 6368 रुपये की तेजी दर्ज की गई है।
1 अप्रैल से अब भी सस्ता है रेट
इस महीने की शुरुआत यानी 1 अप्रैल को सोने का भाव 149569 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं, चांदी 1 अप्रैल को 239483 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही थी। बता दें, 1 अप्रैल की तुलना में आज भी सोना 1678 रुपये सस्ता है। वहीं, चांदी 8455 रुपये सस्ती है।
युद्ध की वजह से दुनिया भर में इस समय अनिश्चितता का महौल बना हुआ है। निवेशक सोने और चांदी की जगह डॉलर को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। जिसकी वजह से रिकॉर्ड हाई की तुलना में सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा मुनाफावसूली ने गोल्ड के रेट को नीचे लाने में काफी मदद की है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों उतार और चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।