Gold Price Today: सोने का रेट 12586 रुपये बढ़ा, 1 महीने में चांदी की कीमतों 30803 रुपये की उछाल, चेक करें आज का रेट
Gold Silver price Today: सोने और चांदी की कीमतों में पिछले 30 दिन में 12586 रुपये की तेजी देखने को मिली है। वहीं, चांदी का रेट 30803 रुपये बढ़ा है।
Gold Silver price Today: सोने की कीमतों में सोमवार के मुकाबले आज मामूली तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 152155 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार कल यानी सोमवार की सुबह 24 कैरेट गोल्ड का गाम 152096 रुपये के लेवल पर था। बता दें, चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट देखने को नहीं मिली है। एक किलो सिल्वर का रेट गिरकर 2500063 रुपये के स्तर पर आ गया है।
23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है दाम? (Gold price today)
आज मंगलवार को 23 कैरेट गोल्ड का रेट 151546 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 139374 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 114116 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट का गोल्ड का रेट 89011 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
चांदी का रेट क्या है? (Silver price today)
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी का रेट 250063 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था। कल सोमवार को चांदी का रेट 250675 रुपये प्रति किलोग्राम पर था।
1 महीने में सोने का रेट 12586 रुपये हुआ बढ़ा (Gold rate latest updates)
24 कैरेट गोल्ड का रेट 23 मार्च 2026 को 139569 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। सोने की कीमतों में तब से अबतक 12586 रुपये की तेजी देखने को मिली है। चांदी का रेट बीते एक महीने में 30,803 रुपये तक बढ़ा है। बता दें, इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 23 मार्च को 1 किलोग्राम चांदी का रेट 30,803 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
सोने और चांदी की कीमतों स्थिरता
अप्रैल के महीने में सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता देखने को मिल रहा है। अप्रैल के महीने में बहुत तेजी देखने को नहीं मिली है। इसके पीछे की वजह वैश्विक स्तर पर उभरे कारण है।
क्यों गिर रहा है सोने का रेट (Gold Rates falling)
यु्द्ध शुरू होने के बाद डॉलर की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। जिसके बाद निवेशकों का रुख सोने की जगह डॉलर की ओर हो गया है। यही वजह है रिकॉर्ड हाई से सोने का रेट लुढ़क चुका है। चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिला है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर सोने और चांदी में निवेश करने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।