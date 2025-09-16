सोने के दाम ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा भाव, चेक करें गोल्ड-सिल्वर के आज के रेट
हाल ही में सोने ने ₹1,09,000 का स्तर पार किया था और इसके बाद लगातार तेजी दिखाते हुए यह ₹1,09,800 से ऊपर पहुंचा और नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं, चांदी की कीमत ₹1,29,350 प्रति किलो हो गई है, जो सोमवार को ₹1,28,730 प्रति किलो थी।
Gold Price Today: सोने की कीमतों ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को सोने की कीमत ₹1,10,650 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई, जो पिछले रिकॉर्ड से भी ऊपर है। इंडियन बुलियन एसोसिएशन (IBA) के अनुसार, सोमवार को सोने की कीमत ₹1,09,820 प्रति 10 ग्राम थी। हाल ही में सोने ने ₹1,09,000 का स्तर पार किया था और इसके बाद लगातार तेजी दिखाते हुए यह ₹1,09,800 से ऊपर पहुंचा और नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं, चांदी की कीमत ₹1,29,350 प्रति किलो हो गई है, जो सोमवार को ₹1,28,730 प्रति किलो थी।
MCX पर सोने के दाम
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर, अक्टूबर डिलिवरी के लिए सबसे अधिक कारोबार वाला सोना वायदा 119 रुपये या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 1,10,298 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले सत्र में यह अनुबंध 1,10,330 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर को छू गया था। इसी तरह, सोमवार को 1,11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर को छूने के बाद, दिसंबर अनुबंध एमसीएक्स पर 109 रुपये बढ़कर 1,11,346 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
कीमत बढ़ने के कारण
निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) ब्याज दरें कम कर सकता है, जिससे सोने की मांग बढ़ी। इसके अलावा, दुनिया भर में बढ़ते तनाव और व्यापारिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशक सोने जैसे सेफ-हेवन में निवेश कर रहे हैं। मार्केट और कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता के अनुसार, इस सप्ताह भी सोने और चांदी की कीमतें सकारात्मक रुख के साथ ट्रेड कर सकती हैं, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती और डॉलर की कमजोरी की उम्मीद है।
एक्सपर्ट की राय
जिंस बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में तेजी जारी रही क्योंकि व्यापारियों ने 17 सितंबर को फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले में ब्याज दरों में कटौती पर दांव लगाया है। साथ ही वर्ष के बाकी समय में उन्हें मौद्रिक रुख में और नरमी की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, दिसंबर डिलिवरी वाले सोने का वायदा भाव 3,728.32 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया।