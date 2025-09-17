सोना 898 रुपये हुआ सस्ता और चांदी एक झटके में 2587 रुपये टूटी

Gold Silver Price 17 September: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज 24 कैरेट गोल्ड 898 रुपये सस्ता होकर बिना जीएसटी 109971 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी के रेट एक झटके में ही 2587 रुपये प्रति किलो घटकर बिना जीएसटी 126713 रुपये पर खुले।

24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत 113270 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 130514 रुपये प्रति किलो पर है।

इस सितंबर में सोना 7583 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 9141 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

आइबीजेए के मुताबिक मंगलवार को सोना बिना जीएसटी 110869 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 129300 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 894 रुपये गिरकर 109531 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 112816 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 823 रुपये कम होकर 100733 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 103754 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 674 रुपये टूटकर 82478 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 84952 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 66262 रुपये पर पहुंच गया है।