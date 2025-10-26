₹8000 सस्ता हुआ सोना, चांदी में ₹28000 की गिरावट, अब कहां तक जाएगा भाव?

संक्षेप: Gold Price Today: सोना जहां 8000 रुपये प्रति 10 ग्राम तो वहीं चांदी 28000 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ता हो चुका है। Ibjartes के डाटा के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट 17 अक्टूबर की सुबह 1,30,874 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

Gold Price Today: बीते कुछ दिनों में सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। शादियों के सीजन से पहले सोने की कीमतों में गिरावट के बाद निवेशकों ने राहत की सांस ली है। सोना जहां 8000 रुपये प्रति 10 ग्राम तो वहीं चांदी 28000 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ता हो चुका है। Ibjartes के डाटा के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट 17 अक्टूबर की सुबह 1,30,874 रुपये प्रति 10 ग्राम था। जोकि शुक्रवार यानी 24 अक्टूबर को घटकर 122419 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। महज 8 दिन में सोने की कीमतों में 8455 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है।

चांदी ने भी अपनी खोई अपनी चमक 14 अक्टूबर को चांदी बुलियन मार्केट में 178100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही थी। 24 अक्टूबर को इसका रेट घटकर 147033 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर भाव आ गया। यानी 11 दिन में चांदी का भाव 28000 रुपये तक सस्ता हो गया है।

क्यों गिर रहा है सोने का भाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद सोने का भाव गिरा है। इसकी वजह अमेरिकी डॉलर में तेजी है। वहीं, कुछ निवेशक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इन सबके अलावा दिवाली की सीजन खत्म होने के बाद फिजिकल गोल्ड की डिमांड में गिरावट आई है।

इन सबके अतिरिक्त बाजार इस समय अमेरिकी महंगाई के आकड़ों का भी इंतजार कर रहा है। जिसके बाद भी फेड रिजर्व के अगले फैसले का अनुमान लगाया जा सकता है। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से सोने की कीमतों में गिरावट आई है।

एक्सपर्ट्स को कीमतों में तेजी उम्मीद कई बड़े बैंक और बाजार से जुड़े एक्सपर्ट्स सोने की कीमतों को लेकर आशावादी है। उनका मानना है कि लम्बे समय में इसकी कीमतों में तेजी आएगी ही। मॉर्गन स्टेनले को उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक की डिमांड की वजह से गोल्ड का भाव 4400 डॉलर प्रति आउंस तक जा सकता है। जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2026 के अंततक गोल्ड 1,70,000 रुपये (5055 डॉलर प्रति आउंस) को क्रॉस कर जाएगा। एक्सपर्ट के रिपोर्ट के अनुसार 2028 के अंततक गोल्ड का भाव 2,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (8000 डॉलर प्रति आउंस) के पार जा सकता है।